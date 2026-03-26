Pronostico Cile-Capo Verde: il cammino inizia bene

Cile-Capo Verde è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico

La prima partita della Fifa Series, che sì, è un torneo organizzato appunto dal massimo organo mondiale, per quelle squadre che non hanno la possibilità di andare al Mondiale. Il Cile incontra Capo Verde in Australia, un torneo che praticamente non ha nessun valore.

Mezze amichevoli messe in un contesto diverso, solo questo è la Fifa Series. Ma si gioca, sempre. E quindi il Cile dovrà in qualche modo cercare di rendere unica questa manifestazione dopo le delusioni in Patria e in generale nel continente per la mancata qualificazione. Il Cile ha una storia al di là dei confini nazionali, mentre Capo Verde non la possiamo annoverare tra le stesse. Anche se i bookmaker, per questa prima partita, danno sì favoriti i cileni ma lo fanno con una quota davvero altissima, crediamo che i sudamericani, senza grosse difficoltà, possano riuscire a prendersi i primi tre punti del loro girone. Quindi, di conseguenza, la quota in questione è assolutamente da prendere, senza stare qui a girarci intorno più di tanto.

Come vedere Cile-Capo Verde in diretta tv e in streaming

Cile-Capo Verde, è una partita della nuova manifestazione, Fifa Series, che si gioca venerdì alle 4. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

La vittoria del Cile è quotata su vari bookmaker a 1,80 volte la posta. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.83.

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Il pronostico

Dopo tre vittorie di fila, tutte inutili perché arrivate in amichevoli, il Cile cerca un sorriso, per quello che può valere, anche in una manifestazione che non dà, alla fine, nessun trofeo. Sfida da una sola squadra a segno. Quella sudamericana, ovviamente.

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Le probabili formazioni di Cile-Capo Verde

CILE (4-2-3-1): Lawrence Vigourux; Fabián Hormazabal, Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Alexander Aravena.

CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha, Henrique, Varela, Stopira, Silva; Monteiro, Duarte, Pina; Rodrigues, Mendes, Cabral.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0