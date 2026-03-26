Pronostico Australia-Camerun: decisivo il fattore campo

Australia-Camerun è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico

Si sono affrontate solamente una volta, nel corso della storia, queste due nazionali. Parliamo di 9 anni fa e quel match, sempre di una manifestazione Fifa poi scomparsa, la Confederations Cup, è finito in pareggio.

Nel corso degli anni sono cambiate tante cose. Soprattutto nella nazionale camerunense che non ci sembra proprio essere la stessa di quella di allora. Tant’è che nemmeno la qualificazione ai Mondiali, questa nazionale, che in generale è stata sempre una delle migliori nel proprio continente, è riuscita a strappare, eliminata dal Congo. Ora, nemmeno l’Australia si vedrà la prossima estate e tra le altre cose vive un momento negativo con tre sconfitte di fila rimediate nel corso delle ultime tre uscite. Parliamo insomma in questo caso di nazionali che avrebbero sicuramente potuto dare qualcosa di diverso ai propri tifosi ma che non ci sono riuscite. Ovvio che il fattore campo – la Fifa Series si gioca appunto in Australia – potrebbe fare la differenza, ma quell’uno a uno di qualche anno fa almeno ci aiuta a pensare una cosa. E vi diciamo sotto, nel nostro pronostico, quello che potrebbe succedere.

Come vedere Australia-Camerun in diretta tv e in streaming

Australia-Camerun, è una partita della nuova manifestazione, Fifa Series, che si gioca venerdì alle 10:10. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

La vittoria dell’Australia è quotata 1.75 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.87 volte la posta.

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Il pronostico

In una gara che potrebbe regalare almeno un gol per squadra, il colpo dell’Australia ci pare possa venire fuori per il fatto, soprattutto, che si gioca a Sidney. Insomma, per il Camerun, in generale, dovrebbe continuare il momento negativo.

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Le probabili formazioni di Australia-Camerun

AUSTRALIA (5-4-1): Ryan; Bos, Degenek, Burgess, Geria, Behich; Metcalfe, O’Neill, Yazbek, Boyle; Juric.

CAMERUN (3-4-3): Epassy; Kotto, Tolo, Malone; Nagida, Ambina, Avom, Tchamadeu; Eyong, Namaso, Kofane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0