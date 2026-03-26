I pronostici di giovedì 26 marzo: qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di giovedì 26 marzo, ci sono gli spareggi di qualificazione ai Mondiali più delle amichevoli internazionali
Per tornare a giocare un Mondiale a distanza di 12 anni dall’ultima apparizione (Brasile 2014) l’Italia dovrà passare nuovamente dalla “trappola” dei playoff, che già le fu fatale nel 2017 (fuori dopo la doppia sfida con la Svezia) e nel 2022, l’anno della clamorosa eliminazione per mezzo dell’insospettabile Macedonia del Nord, vittoriosa 1-0 a Palermo.
I pronostici sulle altre partite
Oltre agli spareggi, la partita più affascinante è senza dubbio l’amichevole tra Brasile e Francia.
Il Brasile di Ancelotti è un cantiere aperto, orfano di Neymar (scelta tecnica che fa discutere) e falciato dagli infortuni (Alisson, Militao e Rodrygo su tutti). La forza dei verdeoro risiede però nello stato di grazia di Vinicius Jr. e Raphinha, capaci di incendiare qualsiasi difesa. La Francia, d’altro canto, è una macchina collaudata che ha passeggiato nelle qualificazioni, ma arriva negli USA con qualche defezione nel reparto arretrato (Koundé e Saliba) e un Mbappé non al top della condizione. In un’amichevole di questo prestigio, con le difese rimaneggiate e il talento offensivo di Vinicius e Mbappé in campo, è difficile immaginare una gara a reti inviolate.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Slovacchia-Kosovo, Qualificazioni Mondiali, ore 20:45
Vincenti
- TURCHIA (in Turchia-Romania, Qualificiazioni Mondiali, ore 18:00)
- ITALIA (in Italia-Irlanda del Nord, Qualificiazioni Mondiali, ore 20:45)
- POLONIA (in Polonia-Albania, Qualificiazioni Mondiali, ore 20:45)
- GALLES O PAREGGIO (in Galles-Bosnia, Qualificiazioni Mondiali, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Turchia-Romania, Qualificazioni Mondiali, ore 18:00
- Italia-Irlanda, Qualificazioni Mondiali, ore 20:45
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Brasile-Francia, Amichevole, ore 21:00
- Slovacchia-Kosovo, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45
- Ucraina-Svezia, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45
Comparazione quota totale (gol + over): 16.66 GOLDBET ; 17.05 SPORTBET; 16.66 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Repubblica Ceca-Irlanda, Qualificazioni Mondiali, ore 20:45
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