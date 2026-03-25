Pronostico Colombia-Croazia: arriva la quarta di fila

Colombia-Croazia è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico

Ad Orlando, negli Stati Uniti, si affrontano due squadre che hanno già staccato il pass per il prossimo Mondiale e che quindi iniziano a fare le prove generali per la manifestazione che ci aspetta questa estate.

La Colombia non perde da 9 partite internazionali – cinque le vittorie, quattro i pareggi – e sembra essere in questo momento una nazionale decisamente in ascesa. Pure la Croazia, c’è da dirlo, si presenta a questo appuntamento forte di una striscia di utili non indifferente: parliamo di sette vittorie nelle ultime otto partite (un pareggio) anche se non è che siano state affrontate delle nazionali così forte. Quella che avrebbe potuto regalare qualche fastidio era la Repubblica Ceca, per il resto è stato tutto molto semplice. Non ci sono mai stati incroci, nella storia, tra queste due nazionali, anche se la Colombia ha vinte le ultime tre partite contro nazionali europee (Romania, Spagna e Germania) e dimostra, come detto prima, di essere una nazionale in crescita, una crescita molto importante. Anche ai Mondiali – quando ha partecipato dopo aver mancato la qualificazione in quello qatariota – ha raggiunto per due anni di fila la fase a eliminazione diretta.

La Croazia, invece, come tutti ricordiamo, è stata una delle più forti squadre viste nelle ultime due edizioni. Ma anche per via di un ricambio generazionale in atto – ci sono troppi “vecchietti” dentro la rosa – non sembra possa avere la forza soprattutto fisica di fare quello che ha fatto precedentemente. Questa partita, comunque, potrebbe finire come vi riportiamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Colombia-Croazia in diretta tv e in streaming

Colombia-Croazia, è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:30. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

La vittoria della Colombia è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece, ha un valore di 1.80 sugli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Sul fatto che possa venire fuori almeno un gol per squadra non crediamo ci possano essere dubbi di sorta. Sì, entrambe dovrebbero trovare la via della rete. Occhio alla vittoria della Colombia, che sarebbe la quarta di fila contro formazioni europee.

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Le probabili formazioni di Colombia-Croazia

COLOMBIA(4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; J. Arias, James Rodríguez, Díaz; L. Suarez.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vuskovic, Erlic, Sutalo, Stanisic; Modric, Pasalic, Vlasic; Majer, Musa, Kramaric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1