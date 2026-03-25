Pronostico Arabia Saudita-Egitto: le vittorie saranno uguali

Arabia Saudita-Egitto è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico
Due squadre che nei prossimi mesi giocheranno i Mondiali. Due squadre che ovviamente stanno cercando di oliare i meccanismi per farsi trovare pronte.
Arabia Saudita ed Egitto hanno staccato il pass e adesso è tempo, per i commissari tecnici, di pensare a fare una bella figura la prossima estate quando si presenteranno davanti agli occhi del Mondo. Non è una partita inedita, questa: queste due nazionali nel corso della loro storia si sono già affrontate tre volte anche se parecchi anni fa. In due occasioni hanno vinto i sauditi, mentre in una è stato l’Egitto ad esultare. E in questo momento, la formazione africana, sembra essere più pronta rispetto all’altra. Almeno ha alzato un poco il livello tecnico della propria squadra, delle proprie prestazioni. Ed è una cosa che deve essere per ovvi motivi tenuta in considerazione.
Le ultime due partite dell’Egitto sono finite senza segnare, in Coppa d’Africa. Stavolta invece un gol dovrebbe arrivare contro una squadra che ha perso in semifinale di Arab Cup contro la Giordania. Sarebbe potuta andare decisamente meglio all’Arabia Saudita, che evidentemente è in cerca di nuove certezze.
Come vedere Arabia Saudita-Egitto in diretta tv e in streaming
Arabia Saudita-Egitto, è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 18:30. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.
Comparazione quote
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Il pronostico
L’Egitto, si gioca a campo neutro, potrebbe anche pareggiare il conto delle vittorie nei precedenti. Come spiegato prima la formazione egiziana ci pare maggiormente pronta in generale.
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Le probabili formazioni di Arabia Saudita-Egitto
Al momento non è possibile ipotizzare delle probabili formazioni per questa amichevole.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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