I pronostici di mercoledì 25 marzo: Champions League femminile, National League e non solo

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I pronostici di mercoledì 25 marzo, ci sono i quarti di finale della Champions League Femminile, la National League inglese e non solo

Si chiude stasera l’andata dei quarti di finale della Champions League femminile con le restanti due partite. Alle 18:45 è tempo di “Clasico” con la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Rispetto alle squadre maschili, qui c’è meno equilibrio: il Barcellona ha in rosa Putellas e Bonmati, che si sono divise i palloni d’oro degli ultimi anni, e ha un gioco scintillante.

I pronostici di mercoledì 25 marzo: Champions League femminile, National League e non solo (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Il Barcellona, nelle ultime dieci partite giocate contro il Real Madrid, ha vinto nove volte e una sola volta ha perso. Inoltre, solamente in una delle nove vittorie ha preso gol. Una dimostrazione clamorosa del divario tecnico, e fisico, che c’è tra queste due formazioni.

I pronostici sulle altre partite

Tra tutti i quarti di finale di Champions League femminile, la sfida tra Manchester United e Bayern Monaco è sulla carta quella più equilibrata. Le tedesche però ci arrivano decisamente meglio: non perdono dall’anno scorso e negli ultimi tempi sanno fare una cosa sola: vincere.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi in programma oggi occhio a Blackburn U21-Reading U21 e Al Arabi-Al Waab.

Vincenti

  • SOUTHEND (in Southend-Woking, National League, ore 20:45)
  • FOREST GREEN O PAREGGIO (in Tamworth-Forest Green, National League, ore 20:45)
  • BARCELLONA (in Real Madrid-Barcellona, Champions League Femminile, ore 18:45)
  • BAYERN MONACO O PAREGGIO (in Manchester United-Barcellona, Champions League Femminile, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Real Madrid-Barcellona, Champions League femminile, ore 18:45
  • Al Arabi-Al Waab, Qatar Stars Cup, ore 18:15
  • Blackburn U21-Reading U21, Premier League U21 Cup, ore 20:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Manchester United-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 21:00
  • Scunthorpe-Rochdale, National League, ore 20:45
Comparazione quota totale (gol + over): 5.77 GOLDBET ; 6.40 SPORTBET; 5.77 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Wealdstone-Yeovil Town, National League, ore 20:45

 

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