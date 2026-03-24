Pronostico Vacherot-Fils: stato di forma disarmante

Vacherot-Fils è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita

Continua a regalare delle partite inedite il Master 1000 di Miami: sì, anche in questo caso, non ci sono precedenti tra questi due atleti.

Il cammino di Vacherot è stato sicuramente arricchito dall’aver battuto, anche con una certa tranquillità, Matteo Berrettini al terzo turno. Non che l’italiano, purtroppo, sia quello che abbiamo ammirato negli anni scorsi, ma lascia sempre un certo effetto riuscire a batterlo. Fils, dal proprio canto, nelle prime due gare di questo torneo ha conquistato due vittorie abbastanza semplici senza sudare più di tanto e dimostrando di vivere un ottimo stato di forma che potrebbe fare la differenza. Fenomenale, sotto questo aspetto, la vittoria arrivata contro Tsitsipas nella sfida precedente: dominante, in appena 56 minuti di gioco, con un 6-0, 6-1 che non ha minimamente lasciato spazio alle interpretazioni. Ed è proprio questo il nocciolo della questione e il nocciolo del nostro pronostico: vedere un Fils in questo stato non è cosa che succede sempre. Una situazione di salute fisica e mentale non indifferente che ci permette quasi di andare sul sicuro.

Come vedere Vacherot-Fils in diretta tv e in streaming

Il match Vacherot-Fils, in programma martedì 24 marzo e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

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Pronostico Vacherot-Fils

Beh, non così tanto sicuro. Ma sicuramente Fils è il favorito e dovrebbe riuscire a superare gli ottavi di finale e approdare in questo modo ai quarti. Parliamo di un tennista forte, con molti alti e bassi, è vero, ma che riesce in alcuni frangenti a esprimersi nel migliore dei modi. La sfida, comunque, potrebbe pure finire al terzo set. Ma sulla vittoria finale poche discussioni.