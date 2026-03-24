Pronostico Polonia-Albania: l’esperienza fa la differenza

Polonia-Albania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

In una sola occasione, nelle ultime dieci partite disputate, l’Albania è riuscita nell’impresa di battere la Polonia. Sì, perché senza girarci troppo intorno, di questo si tratta, vista la caratura della squadra di casa che ha degli uomini davvero in grado, in qualsiasi momento, di decidere la partita.

Una sola volta e basta, non succederà di nuovo. La posta in palio è troppo alta affinché la Polonia abbassi la guardia e non riesca ad andare in finale per i prossimi Mondiali. Il compito non è del tutto semplice, mettiamolo in chiaro. Ma nemmeno impossibile. I precedenti, la forza fisica, ma anche il fatto, indubbiamente, di avere la possibilità di giocare in casa sono dei fattori determinanti in questa partita. Così come sarà un fattore determinante quell’esperienza che la Polonia, in campo internazionale e guardando i suoi uomini, ha a bizzeffe dentro la propria rosa. L’Albania, e i risultati mettono a fuoco proprio questo, è una di quelle nazionali che sicuramente hanno avuto un impatto enorme di crescita nel corso di questi anni. Ma poi quella crescita si è fermata e nessuno ha capito poi il reale motivo. Ecco perché la Polonia ha grosse possibilità di andare avanti.

Come vedere Polonia-Albania in diretta tv e in streaming

Polonia-Albania, valida per la semifinale dei playoff dei Mondiali, è in programma giovedì 26 marzo alle 20:45. Il match in questione sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.

Comparazione quote

La vittoria della Polonia è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece, ha un valore di 1.60 sugli stessi bookmaker.

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Il pronostico

La quota della vittoria della Polonia è altissima ed è da prendere in assoluta considerazione.

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Le probabili formazioni di Polonia-Albania

POLONIA (3-4-2-1): Dragowski; Wisniewski, Kiwior, Kedziora; Wszolek, Zielinski, Slisz, Koras; Zalewski, Kaminski; Lewandowski.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Laçi, Asllani, Ramadani; Bajrami, Uzuni, Hoxha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0