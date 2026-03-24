Pronostico Manchester United-Bayern Monaco, Champions femminile: il gol è sicuro

Manchester United-Bayern Monaco è una partita dei quarti di finale di Champions League femminile: formazioni e pronostico

Tra tutti i quarti di finale di Champions League femminile, questa sfida tra Manchester United e Bayern Monaco è quella che è meno sicura. Che ha un pronostico meno scontato, almeno per quanto riguarda il match d’andata.

Sì, perché in generale, se andiamo a guardare proprio il fattore delle due squadre, quella ospite, la tedesca, ha qualcosa in più di questo Manchester United. Che non vive, nemmeno, un momento positivo, con solamente due vittorie nelle ultime cinque uscite. Cosa che invece non succede al Bayern Monaco, che non perde una partita dall’anno scorso – contr o il Barcellona – e che da più di sei mesi vince sempre. E che ha fatto un solo pareggio. Insomma, è evidente che ci sia un dislivello, dettato anche dal fatto che la massima divisione inglese sia sicuramente un campionato diverso a quello tedesco, un campionato molto più allenante e molto più importante. Ma questo non mette in dubbio la forza di un Bayern che ha le carte in regola per vincere questa partita.

Come vedere Manchester United-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria del Bayern Monaco è quotata 2.00 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.58 sempre negli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Vittoria, anche molto semplice, della squadra ospite. Come vi abbiamo raccontato il Barcellona fa uno sport diverso rispetto al Real Madrid e non avrà nessuna difficoltà né a vincere questa partita né a superare il turno. Gara, tra le altre cose, anche almeno da tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Manchester United-Bayern Monaco

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Tullis-Joyce; Awujo, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Naaslund, Zigiotti Olme; Park, Terland, Rolfo; Malard.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Mahmutovic; Gwinn, Viggorsdottir; Eriksson, Kett; Tanikawa, Stanway; Dallmann, Harder, Buhl; Damjanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2