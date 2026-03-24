Pronostico Lehecka-Fritz: è già tempo di rivincita

Lehecka-Fritz è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita

Nel corso della propria storia, questi due tennisti, si sono affrontati cinque volte. E tranne nell’ultima occasione, in Coppa Davis, a vincere è stato sempre l’americano Fritz, settimo al Mondo. L’occasione, a Miami, di prendersi la rivincita, è decisamente da sfruttare.

Nonostante Lehecka sia riuscito a vincere entrambe le partite di questo Master senza nemmeno cedere un set, è evidente che il numero 22 del Mondo, non pare possa essere pronto ad uno spettacolo così importante. Spinto dal proprio pubblico, l’americano vede la possibilità da vicino di arrivare in fondo a questo torneo. Perché il tabellone non lo vede dalla parte di Sinner.

Fritz, in poche parole, si potrebbe trovare in semifinale senza sudare nemmeno più di tanto. E la questione del pubblico potrebbe fare la differenza per un tennista che, comunque, sembrava in ascesa e che nel corso dell’ultimo periodo ha avuto qualche passaggio a vuoto. Ma niente di così preoccupante, c’è da sottolinearlo, che possa indurre a pensare che questo match possa essere messo in discussione.

Come vedere Lehecka-Fritz in diretta tv e in streaming

Il match Lehecka-Fritz, in programma martedì 24 marzo e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

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Pronostico Lehecka-Fritz

Fritz senza dubbio vincente in questo confronto. Così come successo in quasi tutti i precedenti che ci sono stati tra questi due atleti. La partita, comunque, si potrebbe anche prolungare verso i tre set, ma sulla vittoria non crediamo realmente ci possano essere discussioni.