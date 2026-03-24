Pronostico Etcheverry-Paul: la stanchezza non cambia il finale

Etcheverry-Paul è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita

Un inedito per questi due atleti: mai prima d’ora si sono affrontati in un torneo. E c’è decisamente un favorito. Lo dicono le qualità, lo dicono i risultati e anche i bookmaker, in generale, hanno indirizzato decisamente questo match.

Sicuramente ha avuto maggiori difficoltà l’americano ad arrivare a questi ottavi di fila dell’Atp di Miami: le due partite giocate contro Mannarino e Collignon hanno visto entrambe le vittorie arrivare per due set a uno. Un po’ di stanchezza, insomma, potrebbe anche influire in generale in quello che è l’esito del match. Ma non tanto per farci cambiare opinione per il risultato finale. L’argentino Etcheverry, infatti, è sì un atleta in sicura ascesa (numero 32 della classifica mondiale), ma fino al momento e in tutti i tornei, quando si è alzata l’asticella, ha sempre risposto picche, non riuscendo in nessun modo ad alzare il proprio livello. Parliamo quindi di un giocatore che ha ampi margini di miglioramento – nonostante abbia 26 anni – ma che non è mai riuscito ad esprimerli. E Paul, di tutto questo, ne potrebbe decisamente approfittare.

Testa a testa

Come vedere Etcheverry-Paul in diretta tv e in streaming

Il match Etcheverry-Paul, in programma martedì 24 marzo alle 12 e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

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Pronostico Etcheverry-Paul

La vittoria di Paul ci pare scontata. In una partita, comunque, che per l’americano (per via dei suoi precedenti impegni), potrebbe nascondere qualche insidia. Quindi ci sentiamo di dire che questo match, così come successo per gli altri due di questo atleta in questo torneo, possa finire in tre set.