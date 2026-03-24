I pronostici di martedì 24 marzo: Champions League femminile, National League e non solo

I pronostici di martedì 24 marzo, ci sono i quarti di finale della Champions League Femminile, la National League inglese e non solo

Come avviene spesso nel corso della stagione per avere maggiore visibilità, nel periodo di sosta per le nazionali ecco che scende in campo la Champions League femminile, giunta ai quarti di finale. Con le squadre italiana già eliminate, le partite in programma oggi sono Wolfsburg-Lione alle 18:45 e il derby tra Arsenal e Lione alle 21:00.

Nella prima partita è lecito aspettarsi almeno un gol per squadra, mentre nella sfida tutta inglese a partire con i favori del pronostico è l’Arsenal.

I pronostici sulle altre partite

Una possibilità enorme, per il Doncaster, di chiudere i giochi salvezza in questo recupero di League One in programma oggi. I padroni di casa al momento sono diciassettesimi in classifica a cinque punti di distacco dalla prima retrocessa. Una vittoria permetterebbe quasi di chiudere i conti, se non del tutto.

Il Port Vale infatti è ultimo in classifica, con 31 punti, distante la bellezza di undici lunghezze dalla possibilità di permanenza e con tre squadre in mezzo. Una situazione di classifica che non lascia ben sperare, anzi, sicuramente, questa squadra è una di quelle che alla fine dell’anno retrocederanno. Non parliamo della peggiore difesa del campionato però, ma del peggiore attacco con solamente 29 gol fatti nell’arco di 36 partite. Insomma, meno di una rete a gara e se non segni non vinci partite e se non segni non hai nessuna possibilità di chiudere i conti. La situazione, insomma, ci pare possa essere ben chiara e nonostante quello che vi abbiamo appena illustrato, ci pare che la quota per la vittoria dei padroni di casa sia abbastanza alta per poterla prendere senza chissà quali particolari problemi.

Vincenti

BRACKLEY (in Brackley-Braintree Town, National League, ore 20:45)

(in Brackley-Braintree Town, ore 20:45) DONCASTER (in Doncaster-Port Vale, League One, ore 20:45)

(in Doncaster-Port Vale, ore 20:45) ARSENAL (in Arsenal-Chelsea, Champions League Femminile, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Emmen-SC Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

Eerste Divisie, ore 20:00 Brackley Town-Braintree Town, National League, ore 20:45

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Halifax Town-Carlisle United , National League, ore 20:45

, National League, ore 20:45 Boston United-Altrincham , National League, ore 20:45

, National League, ore 20:45 Wolfsburg-Lione, Champions League femminile, ore 18:45

Comparazione quota totale (gol + over): 9.85 GOLDBET ; 10.03 SPORTBET; 9.85 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Elgin City-Forfar Athletic, League Two Scozia, ore 20:45