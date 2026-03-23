Pronostico Wolfsburg-Lione, Champions femminile: spettacolo assicurato

Wolfsburg-Lione è una partita dei quarti di finale di Champions League femminile: formazioni e pronostico

Wolfsburg e Lione sono due squadre abituate a giocare questo tipo di partite. Soprattutto le francesi negli ultimi anni sono riuscite ad arrivare spesso in fondo a questa manifestazione e, nell’arco dei 180 minuti di questa doppia sfida, hanno maggiori possibilità di passare il turno. Sicuramente c’è una squadra favorita.

Sotto l’aspetto fisico il Lione – che ha delle possibilità finanziarie importante e che è allenato dall’ex tecnico del Barcellona, che quindi sa come vincere – è sicuramente una squadra molto più forte del Wolfsburg. Ma pure sotto l’aspetto tecnico ci sentiamo di dire che le francesi hanno qualcosa in più. Ma le tedesche, come detto prima, sono un club abituato a giocare questo tipo di partite e rimangono una delle rose migliori dell’intero panorama europeo. Una squadra, quella di casa, che vuole cercare almeno di tenere aperto il discorso qualificazione in vista del match di ritorno.

Possiamo tranquillamente affermare che lo spettacolo è assicurato in questa partita. Anche perché i precedenti hanno sempre regalato – o quasi – almeno tre reti complessive. Non ci sentiamo proprio di dire che non sarà così questa volta.

Come vedere Wolfsburg-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Wolfsburg-Lione è in programma martedì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria del Lione è quotata 1.32 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.55 sempre negli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Il Lione potrebbe vincere senza problemi questa partita, nonostante il Wolfsburg sia comunque una squadra importante per questa manifestazione. Il match, sicuramente, regalerà almeno un gol per squadra e pure tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Wolfsburg-Lione

WOLFSBURG (4-1-4-1): Johannes; Linder, Dijkstra, Bergvsand, Levels; Peddemors; Huth, Minge, Popp, Endemann; Beerensteyn.

LIONE (4-3-3): Endler; Tarciane, Sombath, Juntilla, Svava; Benyahia, Yohannes, Shrader; Brand, Katoto, Becho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2