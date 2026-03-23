Pronostico Doncaster-Port Vale: chiudono i giochi salvezza

Doncaster-Port Vale è valida per la trentaduesima giornata di League One: dove vederla, formazioni e pronostico

Una possibilità enorme, per il Doncaster, di chiudere i giochi salvezza in questo martedì di campionato. I padroni di casa al momento sono diciassettesimi in classifica a cinque punti di distacco dalla prima retrocessa. Una vittoria permetterebbe quasi di chiudere i conti, se non del tutto.

Il Port Vale infatti è ultimo in classifica, con 31 punti, distante la bellezza di undici lunghezze dalla possibilità di permanenza e con tre squadre in mezzo. Una situazione di classifica che non lascia ben sperare, anzi, sicuramente, questa squadra è una di quelle che alla fine dell’anno retrocederanno. Non parliamo della peggiore difesa del campionato però, ma del peggiore attacco con solamente 29 gol fatti nell’arco di 36 partite. Insomma, meno di una rete a gara e se non segni non vinci partite e se non segni non hai nessuna possibilità di chiudere i conti. La situazione, insomma, ci pare possa essere ben chiara e nonostante quello che vi abbiamo appena illustrato, ci pare che la quota per la vittoria dei padroni di casa sia abbastanza alta per poterla prendere senza chissà quali particolari problemi.

Come vedere Doncaster-Port Vale in diretta tv e streaming

La sfida Doncaster-Port Vale, gara valida per la giornata numero 32 della League One, è in programma martedì alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

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Comparazione quote

La vittoria del Doncaster è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.83 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Padroni di casa vincenti in una gara che dovrebbe vedere, tra le altre cose, anche una sola squadra a segno. Ma come spiegato prima il fatto che l’1 abbia una quota del genere ci lascia tranquilli nel dire che basta e avanza.

Le probabili formazioni di Doncaster-Port Vale

DONCASTER (4-1-4-1): Lo-Tutala; Sterry, Byrne, Pearson, Senior; Gotts; Middleton, Bailey, Lee, Gibson; Hanlan.

PORT VALE (4-2-3-1): Gauci; Lawrence-Gabriel, Hall, Campbell, Gordon; Ojo, Walters; Hall, Shipley, Headley; Waine.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0