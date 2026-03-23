Pronostico Cilic-Zverev: non succede dal 2015

Cilic-Zverev è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita

Il veterano croato, Marin Cilic, non riesce a battere Zverev dal 2015. Undici anni a questa parte. Insomma, dopo aver regolato Popyrin al primo turno, possibilità di andare avanti non ce ne stanno parecchie.

La questione invece che riguarda Zverev va più avanti: il tedesco non potrebbe trovare prima della finale Jannik Sinner, e questo è un fattore che aiuta anche mentalmente il tennista che negli ultimi anni ha avuto grosse difficoltà contro l’azzurro. Arrivare all’ultimo atto e poi sperare di vincere: una spinta non indifferente nella testa di questo atleta che lo scorso a questo torneo si è fermato prima. E vuole arrivare in fondo. Nelle ultime tre edizioni, inoltre, Cilin non è mai andato oltre ai quarti in questo torneo di Miami, quindi la vittoria del croato, anche se non è impossibile, ci pare davvero molto ma molto difficile. Nel nostro pronostico, sotto, quindi, vi diciamo come potrebbe finire questa partita.

Come vedere Cilic-Zverev in diretta tv e in streaming

Il match Cilic-Zverev, in programma non prima delle 21 italiane di martedì 23 marzo e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

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Pronostico Cilic-Zverev

La vittoria di Zverev, come detto, non ci pare possa essere in discussione. Quindi occhio a quello che potrebbe succedere nel corso di questa partita, nel senso: Cilic ha comunque delle buone qualità e magari le potrebbe sfruttare per giocarsi almeno un tie-break. Se invece volete andare proprio sul sicuro, vi abbiamo detto come la pensiamo.