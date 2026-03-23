Pronostico Cerundolo-Medvedev: il russo in scioltezza

Cerundolo-Medvedev è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita

Il programma del terzo turno del Master 1000 di Miami si apre oggi, lunedì 23 marzo, con la sfida tra Cerundolo e Medvedev.

Stranamente nel corso delle proprie carriere questi due atleti non si sono mai incrociati. E Cerundolo becca il russo in un momento particolare, forse uno dei migliori di Medvedev. Molto solido, al momento, il tennista per pensare ad una sconfitta. Per far sì che ci sia partita, in poche parole, Cerundolo dovrebbe riuscire a fare la partita perfetta, una di quelle che capitano poche volte nella carriera di un tennista. Anche le quote ci dicono questo: infatti i bookmaker danno pochissime speranze all’argentino e spingono forte per una situazione verso Medvedev. Che sì, di problemi non ne dovrebbe proprio avere in questo match.

Come vedere Cerundolo-Medvedev in diretta tv e in streaming

Il match Cerundolo-Medvedev, in programma alle 17 di martedì 23 marzo e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

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Pronostico Cerundolo-Medvedev

Medvedev avanti in una gara che non dovrebbe andare oltre i due set. La questione è molto semplice: il tennista russo in questo momento vive uno stato di forma straordinario a differenza di Cerundolo che qualche problema nel corso di questi primi tornei dell’anno li ha fatti vedere. Quindi la questione è chiusa.