Pronostico Cerundolo-Medvedev: il russo in scioltezza

Cerundolo-Medvedev è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita
Il programma del terzo turno del Master 1000 di Miami si apre oggi, lunedì 23 marzo, con la sfida tra Cerundolo e Medvedev.
Stranamente nel corso delle proprie carriere questi due atleti non si sono mai incrociati. E Cerundolo becca il russo in un momento particolare, forse uno dei migliori di Medvedev. Molto solido, al momento, il tennista per pensare ad una sconfitta. Per far sì che ci sia partita, in poche parole, Cerundolo dovrebbe riuscire a fare la partita perfetta, una di quelle che capitano poche volte nella carriera di un tennista. Anche le quote ci dicono questo: infatti i bookmaker danno pochissime speranze all’argentino e spingono forte per una situazione verso Medvedev. Che sì, di problemi non ne dovrebbe proprio avere in questo match.
Come vedere Cerundolo-Medvedev in diretta tv e in streaming
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Pronostico Cerundolo-Medvedev
Medvedev avanti in una gara che non dovrebbe andare oltre i due set. La questione è molto semplice: il tennista russo in questo momento vive uno stato di forma straordinario a differenza di Cerundolo che qualche problema nel corso di questi primi tornei dell’anno li ha fatti vedere. Quindi la questione è chiusa.
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