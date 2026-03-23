Pronostico Arsenal-Chelsea: il derby ha un padrone

Arsenal-Chelsea è una partita dei quarti di finale di Champions League femminile: formazioni e pronostico

L’Arsenal è campione in carica. Ha una squadra di tutto rispetto. E vuole continuare a stupire. Diciamo che ha buone possibilità, almeno per quanto riguarda il match d’andata, di mettere la testa davanti. Le Gunners hanno qualità importanti.

C’è da dire che il Chelsea nel corso degli ultimi anni ha alzato il proprio livello in maniera sensibile e si candida ad essere la mina vagante di questa competizione. Le Blues sognano il passaggio del turno, anche se c’è la netta sensazione che nella sfida di ritorno in programma in casa, dovranno ribaltare la situazione. Non sarà una sfida semplice per nessuna delle due squadre, questa. Parliamo pur sempre di un derby assai sentito e in Inghilterra il calcio femminile è molto molto seguito. Insomma sarà una sfida aperta comunque a qualsiasi risultato, ma noi uno ce lo abbiamo decisamente in testa.

Come vedere Arsenal-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Chelsea è in programma martedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria dell’Arsenal è quotata 2.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.65 sempre negli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Arsenal favorito in questa partita. Anche se il Chelsea venderà cara la pelle. Il match dovrebbe pure regalare un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea

ARSENAL (4-1-4-1): Borbe; Holmberg, Wubben-Moy, Codina, McCabe; Little, Caldentey; Smith, Russo, Kelly; Blackstenius.

CHELSEA (4-3-3): Hampton; Bronze, Buchanan, Girma, Baltimore; Walsh, Cuthbert; Rytting Kaneryd, Kaptein, James; Thompson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1