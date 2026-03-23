Playoff Mondiali 2026: calendario e dove seguirli in tv

Tutte le info per seguire con consapevolezza gli spareggi con cui strappare il pass per i Mondiali 2026
L’attesa è ormai agli sgoccioli. Le sedici squadre europee sono pronte a scendere in campo per acciuffare uno dei quattro posti disponibili per accedere alla fase finale dei Mondiali USA-Messico. Il sipario calerà per tutte giovedì 26 marzo con le semifinali; le finali, invece, si giocheranno martedì 31 marzo.
I fari del Belpaese saranno inevitabilmente puntati sull‘Italia di Gennaro Gattuso. Tanta la pressione su Donnarumma e compagni, chiamati a riscattare le ultime due cocenti delusioni. Gli Azzurri scenderanno in campo contro l’Irlanda del Nord a Bergamo giovedì alle 20.45: il match sarà visibile in chiaro su Rai 1 – con ampio pre-partita – e in diretta streaming su Rai Play.
Ad aprire le danze sarà però Turchia-Romania, in programma alle ore 18. La sfida tra la compagine di Montella e gli uomini di Lucescu – così come tutte le altre il cui fischio d’inizio è fissato alle 20.45 (escluso ovviamente il match dell’Italia) – saranno visibili su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW Tv. Di seguito la lista completa:
- Turchia-Romania alle 18 (visibile su Sky, Sky Go e NOW TV).
- Italia-Irlanda del Nord alle 20.45 (diretta Rai e Rai Play).
- Galles-Bosnia Erzegovina alle 20.45 (Sky, Sky Go e NOW TV).
- Ucraina-Svezia alle 20.45 (Sky, Sky Go e NOW TV).
- Polonia-Albania alle 20.45 (Sky, Sky Go e NOW TV).
- Slovacchia-Kosovo alle 20.45 (Sky, Sky Go e NOW TV).
- Danimarca-Macedonia del Nord alle 20.45 (Sky, Sky Go e NOW TV).
- Repubblica Ceca-Irlanda alle 20.45 (Sky, Sky Go e NOW TV).
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