I pronostici di lunedì 23 marzo: Serie C, Segunda Division e altri campionati

I pronostici di lunedì 23 marzo, al via la sosta per le nazionali: ci sono partite di Serie C, Segunda Division e altri campionati minori

Inizia oggi la sosta per le partite delle nazionali, che in primo piano avranno naturalmente gli spareggi di qualificazione ai Mondiali del 2026 a cui parteciperà anche l’Italia. Oggi ci sono per questo motivo pochissime partite, tre delle quali si giocano in Italia nel campionato di Serie C girone C.

Riflettori puntati in modo particolare sul Catania secondo in classifica che a sorpresa ha esonerato l’allenatore Domenico Toscano, sostituendolo con William Viali. Il Benevento primo appare ormai irraggiungibile, e Viali avrà il compito di guidare la squadra alla promozione tramite i playoff. Playoff ai quali parteciperà anche la Salernitana che sta lottando con il Cosenza per il terzo posto: in casa contro l’Altamura tre punti obbligatori.

I pronostici sulle altre partite

Vittoria altamente probabile nella Segunda Division spagnola per il Castellon in casa contro la Cultural Leonesa. Segno “1” anche in Argentina per la sfida tra Estudiantes e Central Cordoba.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Monopoli-Benevento, Serie C, ore 20:30

Vincenti

CATANIA (in Catania-Casarano, Serie C, ore 20:30)

(in Catania-Casarano, ore 20:30) SALERNITANA (in Salernitana-Altamura, Serie C, ore 20:30)

(in Salernitana-Altamura, ore 20:30) CASTELLON (in Castellon-Cultural Leonesa, Liga Adelante, ore 20:30)

(in Castellon-Cultural Leonesa, ore 20:30) ESTUDIANTES (in Estudiantes-Central Cordoba, Argentina, ore 23:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Catania-Casarano, Serie C, ore 20:30

Serie C, ore 20:30 Castellón-Cultural Leonesa, Segunda Division, ore 20:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Monopoli-Benevento, Serie C, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 5.73 GOLDBET ; 6.38 SPORTBET; 5.73 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Guayaquil City-Leones FC, Serie A Ecuador, ore 22:30