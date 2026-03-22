Pronostico Bologna-Lazio: le fatiche in Europa pesano

Bologna-Lazio è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In campionato la Lazio, sul campo del Bologna, non vince dal 2018. Però a febbraio la squadra di Sarri, vincendo ai calci di rigore, si è guadagnata la possibilità di giocare ancora per un trofeo. E il sogno, per i biancocelesti, è quello di trovare la terza vittoria di fila, cosa che non succede da oltre un anno.

I 120 minuti di giovedì scorso contro la Roma in Europa League sono un fattore. Il Bologna ha capito che dal campionato non può raggiungere un posto in Europa – anche se il settimo, distante cinque punti, di solito permette di andare in Conference – e quindi cercherà di mettere le energie che restano solamente nella seconda coppa europea. E di questo ne potrebbe approfittare la Lazio di Sarri che vuole aumentare la fiducia in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma il 22 aprile. Si ripartirà in quel caso dal 2-2 dell’Olimpico.

Italiano probabilmente farà riposare qualcosa – ormai l’andazzo è questo dentro il Bologna – Sarri invece ha recuperato Romagnoli (in campo dal primo con Gila) e ha perso per un mese Zaccagni. Al suo posto è pronto Noslin. Per il resto almeno tra i biancocelesti le scelte sembrano fatte.

Come vedere Bologna-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Lazio è in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Entrambe a segno, con la quota del GOL altissima. Crediamo che la Lazio, per via dell’impegno importante del Bologna in Coppa, possa riuscire a portare a casa un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson, Moro; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

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POSSIBILE RISULTATO: 0-1