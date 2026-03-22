Pronostico Athletic Bilbao-Betis: annuncio choc in settimana

Athletic Bilbao-Betis è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

L’Athletic Bilbao è alla fine di un’era. In settimana Valverde, attraverso i canali ufficiali del club, ha annunciato che alla fine di questa annata chiuderà l’esperienza sulla panchina dei baschi. Le motivazioni, in poche parole, sono finite. E la stagione che questa squadra sta disputando ne è la prova evidente.

Una stagione da metà classifica, senza nessun obiettivo arrivati a questo punto dell’anno. Sia dietro che davanti il Bilbao non può guardare, difficile entrare in Europa, complicato essere ripresi da quelle che stanno dietro. Insomma, si cercherà in tutti i modi di salvare l’onore anche contro un Betis che invece è in piena lotta per un posto in Europa League per il prossimo anno. Ma non solo, gli ospiti hanno superato il turno in settimana sempre in questa competizione e viste le qualità della rosa che Pellegrini si ritrova a disposizione possiamo affermare che è una squadra che la coppa la può vincere.

Motivazioni in questo caso ce ne sono a non finire, ma c’è da sottolineare, tra le altre cose, che il Bilbao vuole cercare anche per il proprio tecnico di chiudere nel migliore dei modi il campionato e vuole tornare a fare punti dopo quattro sconfitte di fila. Andiamo quindi a vedere sotto come questo match potrebbe finire.

Come vedere Athletic Bilbao-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Betis, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.68 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Glu ultimi cinque incroci hanno sempre regalato almeno un gol per squadra. Sarà così anche questa volta e alla fine il risultato che realmente potrebbe venire fuori è il pareggio. La certezza, comunque, è che entrambe nel corso di questi 90minuti troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Betis

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, Berenguer; I Williams.

BETIS (4-4-2): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Antony, Fornals, Roca, Ezzalzouli; Ruibal, Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-2