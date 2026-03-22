Pronostici Fiorentina-Inter: marcatore e tiri in porta

Fiorentina-Inter, tutte le dritte della gara in programma al “Franchi” tra i Viola e i nerazzurri: ecco tutte le quote sul tavolo

In una sfida dal peso specifico non indifferente sia in chiave Scudetto che per i discorsi salvezza, Fiorentina ed Inter sono pronte ad illuminare la serata del Franchi che si preannuncia assolutamente incandescente.

Benché non al top della forma, i nerazzurri sono chiamati ad incamerare tre punti pesanti con cui rispondere agli squilli di Milan e Napoli. Nel momento più difficile Chivu non può non affidarsi a Marcus Thuram. A secco di gol dalla goleada di Sassuolo, l’attaccante francese vuole rispondere con i fatti alle tante critiche che ha calamitato negli ultimi mesi.

Ad un passo dal gol contro l’Atalanta, il figlio d’arte deve ritrovare cattiveria e voglia di incidere. La retroguardia della Fiorentina, abituata a concedere molto spazio alle sue spalle, potrebbe fornirgli un assist invitante: il transalpino ha dimostrato di sapersi esaltare quando riesce a prendere velocità.

Abituati a concedere molto dalla cintola in giù, i Viola “rischiano” di concedere diverse conclusioni dalla medio-lunga distanza. Dal canto suo, l’Inter ha diverse frecce da scoccare: Calhanoglu e Dimarco rappresentano due garanzie. Sull’altro versante, infine, intriga e non poco l’Over 0,5 tiro in porta di Mandragora.

Autore di ben sei gol, l’ex Udinese si è reso protagonista di cinquantacinque conclusioni, tredici delle quali indirizzate nello specchio. Propensa ad offrire pochi margini in profondità, l’Inter tende a lasciare qualche spazio dai 20 metri: Mandragora è un serio candidato a minacciare la porta difesa da Sommer.

Thuram marcatore plus; Calhanoglu, Mandragora e Dimarco Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 11,07 su Goldbet.