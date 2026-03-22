Pronostici Barcellona-Rayo Vallecano: il festival del gol continua

Barcellona-Rayo Vallecano, i pronostici della sfida in programma al Camp Nou che vede protagonisti i blaugrana: ecco tutte le dritte

Con il chiaro intento di mettere ancor più distanza tra sé e il Real Madrid, il Barcellona delle meraviglie di Flick è atteso da un confronto sulla carta assolutamente abbordabile con il Rayo Vallecano, al quattordicesimo posto in classifica ma imbattuto nelle ultime cinque gare ufficiali.

Con il vento in poppa dopo il roboante successo contro il Newcastle valso l’accesso ai quarti di finale di Champions, difficilmente i blaugrana si faranno scappare l’occasione di incamerare altri tre punti che sarebbero di vitale importanza per il proprio cammino.

Troppo accentuata la differenza tecnica tra le due squadre per ipotizzare uno scenario differente: Lamine Yamal e compagni dovrebbero riuscire a prendere il largo sin dalla prima frazione di gioco ipotecando una partita che non sembra in discussione.

Come vedere Barcellona-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Il match tra Barcellona e Rayo Vallecano, gara valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

Il Barcellona è una macchina da gol a tratti impressionante, soprattutto quando riesce a macinare il suo calcio fatto di trame veloci e di imbucate illuminanti.

Per cercare di risparmiare importanti energie nervose, è verosimile credere che i padroni di casa optino per un approccio alla gara decisamente sfavillante. Puntando su alcune individualità importanti in attacco, però, il Rayo ha comunque l’occasione di far iscrivere al tabellino marcatori almeno un giocatore: una larga vittoria del Barcellona è lo scenario più probabile.

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Battaglia; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chevarría; Unai López, Ciss, Isi; Fran Pérez, De Frutos e Alemao.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1