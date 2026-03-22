I pronostici di domenica 22 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 22 marzo, ci sono partite di Serie A, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1 più la finale di League Cup

Questa domenica in Inghilterra in palio ci sarà il primo trofeo del 2026. A disputare la finale della Coppa di Lega, la terza competizione nazionale per ordine d’importanza – denominata anche Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione – saranno Ars, le due corazzate che si stanno contendendo il titolo in campionato. Dopo gli ultimi eventi, tuttavia, Pep Guardiola avrà probabilmente qualche motivazione in più nel big match di Wembley rispetto al collega (ed ex allievo) Mikel Arteta.

Il suo City, infatti, è appena stato eliminato dalla Champions League, dove per il terzo anno di fila si è arreso al Real Madrid. I Cityzens ora rischiano di restare a bocca asciutta pure in Premier League: nello scorso fine settimana hanno pareggiato per la seconda volta di fila (un solo punto tra Nottingham Forest e West Ham, due club che stanno battagliando per non retrocedere) e l’Arsenal, pur avendo giocato una partita in più, è volato a +9. La rincorsa, insomma, si è maledettamente complicata.

Ci aspettiamo una partita a scacchi tattica, dove l’Arsenal proverà a sfruttare l’entusiasmo e il City l’esperienza nelle grandi finali. È probabile che la sfida si decida oltre il 90′ o con un episodio nel finale. Il City ha il Dna del vincente ferito, ma l’Arsenal venderà carissima la pelle per riportare un trofeo in bacheca dopo sei anni. Stuzzica la doppia chance esterna in una sfida in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a dffd, mentre promettono almeno un gol per squadra dffd

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Arsenal-Manchester City, League Cup, ore 17:30

Vincenti

COMO (in Como-Pisa, Serie A, ore 12:30)

(in Como-Pisa, ore 12:30) ATALANTA (in Atalanta-Verona, Serie A, ore 15:00)

(in Atalanta-Verona, ore 15:00) BARCELLONA (in Barcellona-Rayo Vallecano, Liga, ore 14:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Rayo Vallecano , Liga, ore 14:00

, Liga, ore 14:00 Telstar-PSV , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Augsburg-Stoccarda, Bundesliga, ore 19:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lione-Monaco , Ligue 1, ore 15:00

, Ligue 1, ore 15:00 Feyenoord-Ajax , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Real Madrid-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 9.64 GOLDBET ; 10.62 SPORTBET; 9.64 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Real Sociedad-Osasuna, Liga, ore 21:00