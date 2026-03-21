Pronostico Milan-Torino: gli ultimi precedenti parlano chiaro

Milan-Torino è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’Inter gli aveva servito un’occasione su un piatto d’argento, non andando oltre un pareggio con l’Atalanta a San Siro, ma il Milan ed il suo tecnico Massimiliano Allegri non hanno saputo approfittarne, cadendo per la prima volta in trasferta in questo campionato. Guarda caso, è stata di nuovo la Lazio, che aveva già castigato all’Olimpico i rossoneri estromettendoli dalla Coppa Italia, a dare un durissimo colpo alle ambizioni scudetto del Diavolo, tornato improvvisamente a credere nel tricolore dopo i tentennamenti della capolista.

Fatto sta che nella Capitale il Milan ha perso 1-0, trafitto da una rete di Isaksen, ed è rimasto a -8 dai nerazzurri. Paradossalmente, la montagna da scalare è ancora più alta. Oltretutto Allegri deve guardarsi le spalle: il redivivo Napoli minaccia il secondo posto, coi partenopei che dopo tre vittorie di fila si sono portati a -1. La qualificazione alla prossima Champions League al momento non è in discussione ma i rossoneri non possono assolutamente concedersi pause.

Quella con il Torino a San Siro è una gara da vincere senza se e senza ma. I granata rispetto a qualche settimana fa sono decisamente più sereni: l’effetto D’Aversa, subentrato a Baroni a inizio marzo, ha sortito gli effetti sperati.

La squadra ha ritrovato compattezza e fiducia – appena due gol incassati in tre partite, non male per una delle peggiori difese del campionato con 50 reti subite – ed ha vinto entrambe le gare casalinghe con Lazio (4-1) e Parma (4-1). Due vittorie che hanno consentito al Torino di andare a +9 sulla terzultima, la Cremonese: la sensazione è che ne basti qualcun’altro per scongiurare definitivamente il pericolo retrocessione. I dubbi di D’Aversa a San Siro riguardano solo l’attacco: Zapata insidia dalla panchina uno tra Simeone e Adams, partiti dal 1′ contro il Parma. Nel Milan rientra Rabiot, squalificato a Roma: la sua assenza si è avvertita tanto.

Come vedere Milan-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Torino, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Milan torna a San Siro con l’obbligo di ripartire, ma si troverà di fronte un Torino trasformato: D’Aversa ha ridato anima e coraggio ad una squadra che si trovava in grande difficoltà. Tuttavia, la storia è tutta dalla parte dei rossoneri, imbattuti in casa contro i granata da ben 29 partite. Allegri ritrova il peso di Rabiot a centrocampo, fondamentale per dare equilibrio a una squadra che spesso vince di “corto muso” (11 vittorie su 17 con un solo gol di scarto). Considerando che gli ultimi 5 precedenti tra le due hanno sempre visto entrambe a segno con medie gol altissime (4,2 a match), lo spettacolo sembra assicurato. Una tesi confermata dal fatto che la squadra di Allegri ha collezionato solo due clean sheet nelle ultime cinque gare casalinghe. Aspettiamoci la classica vittoria sofferta in stile Allegri, contro un Torino che però uscirà dal campo a testa altissima e con almeno un gol a referto.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1