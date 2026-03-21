Pronostico Arsenal-Manchester City: per Pep questa finale ha un valore diverso

Arsenal-Manchester City è la finale della League Cup e si gioca domenica alle 17:30: statistiche, notizie, diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Che sia Premier League oppure League Cup, è sempre Arsenal contro Manchester City. A disputare la finale della Coppa di Lega, la terza competizione nazionale per ordine d’importanza – denominata anche Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione – sono sempre loro, le due corazzate che si stanno contendendo il titolo in campionato. Dopo gli ultimi eventi, tuttavia, Pep Guardiola avrà probabilmente qualche motivazione in più nel big match di Wembley rispetto al collega (ed ex allievo) Mikel Arteta.

Il suo City, infatti, è appena stato eliminato dalla Champions League, dove per il terzo anno di fila si è arreso al Real Madrid. I Blancos sono diventati una vera e propria bestia nera per Haaland e compagni, fatti fuori anche stavolta nonostante il club madrileno fosse arrivato alla doppia sfida con una lista infinita di infortunati ed in un momento particolarmente complicato. I Cityzens ora rischiano di restare a bocca asciutta pure in Premier League: nello scorso fine settimana hanno pareggiato per la seconda volta di fila (un solo punto tra Nottingham Forest e West Ham, due club che stanno battagliando per non retrocedere) e l’Arsenal, pur avendo giocato una partita in più, è volato a +9. La rincorsa, insomma, si è maledettamente complicata.

L’Arsenal invece è reduce dal 2-0 al Bayer Leverkusen in Champions League, che gli ha permesso di conquistare i quarti di finale nella coppa dalle grandi orecchie: tra i londinesi e la semifinale adesso c’è lo Sporting.

I Gunners qualche giorno prima avevano battuto, con lo stesso risultato, l’Everton. Si è trattato della quarta vittoria di fila in Premier: Arteta, dunque, ha ritrovato il ritmo della schiacciasassi dopo qualche sporadico passo falso che aveva permesso al City di rifarsi sotto. Il tecnico basco adesso mette nel mirino il primo trofeo importante dall’agosto 2020, quando vinse la FA Cup (unico titolo di un certo peso conquistato dall’Arsenal sotto la sua guida).

Gunners ancora in corsa per quattro trofei

Ancora in corsa per ben quattro trofei, i Gunners in semifinale si sono imposti due volte sul Chelsea, piegato di misura sia all’andata che al ritorno. I Cityzens, invece, nel penultimo atto della League Cup hanno dovuto liquidare la pratica Newcastle, estromesso con un punteggio complessivo di 6-2.

Guardiola non trionfa in questa manifestazione dal 2021: nel 2018 affontò in finale proprio l’Arsenal, in quell’occasione annichilito 3-0. Ma da allora acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. L’unico precedente stagionale è terminato in pareggio: lo scorso settembre all’Emirates Stadium il gol di Martinelli al 93′ permise ad Arteta di riacciuffare Guardiola, in vantaggio dopo 9 minuti con il solito Haaland.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, nell’Arsenal sono in forte dubbio Odegaard e Timber, tutti e due assenti in Champions. Non è al meglio neppure Eze, ma l’ex Palace ha dichiarato che sarà a disposizione per la finale. Ballottaggio in porta tra Kepa e Raya: il primo ha giocato titolare tutte le gare di League Cup. Sponda City, non dovrebbero esserci problemi per Haaland, uscito prima del previsto nella sfida con il Real. In difesa Guardiola non avrà Guéhi, impossibilitato a giocare in questa competizione dal momento che era stato già protagonista con il Crystal Palace prima di approdare a Manchester a gennaio.

Come vedere Arsenal-Manchester City in streaming gratis

Arsenal-Manchester City, finale della League Cup, è in programma domenica alle 17:30 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire la sfida gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che si è aggiudicato i diritti sull’ultimo atto della manifestazione calcistica inglese.

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Il pronostico

Wembley si tinge di rosso e d’azzurro per l’epilogo della Carabao Cup. L’Arsenal arriva alla finale col vento in poppa: +9 in Premier League e quarti di Champions blindati. Il Man City, invece, sbarca a Londra ferito nell’orgoglio, eliminato per la terza volta di fila dal Real Madrid e reduce da passi falsi sanguinosi in campionato contro le “piccole”.

Arteta ha un’occasione enorme: sfilare un trofeo al suo maestro nel momento di massima vulnerabilità dei Citizens. L’Arsenal è una macchina perfetta, solida dietro e cinica davanti, mentre il City sta vivendo una crisi di nervi e di risultati senza precedenti nell’era Guardiola. Tuttavia, sottovalutare Pep in una finale secca è un peccato capitale. Il City giocherà con la rabbia di chi non può più sbagliare per non trasformare la stagione in un fallimento totale. Ci aspettiamo una partita a scacchi tattica, dove l’Arsenal proverà a sfruttare l’entusiasmo e il City l’esperienza nelle grandi finali. È probabile che la sfida si decida oltre il 90′ o con un episodio nel finale. Il City ha il Dna del vincente ferito, ma l’Arsenal venderà carissima la pelle per riportare un trofeo in bacheca dopo sei anni. Stuzzica la doppia chance esterna in una sfida in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

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Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyökeres.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1