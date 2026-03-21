Pronostici Juventus-Sassuolo: marcatore e tiratori on fire

Juventus-Sassuolo, i pronostici della gara in programma all’Allianz Stadium: ecco tutte le dritte sul tavolo

Reduce da due preziose vittorie consecutive in campionato, la Juventus ospita un Sassuolo incerottato per lanciare un altro messaggio al Como, attualmente al quarto posto. Con il morale a mille e molto più motivati, i bianconeri potrebbero esaltarsi contro una squadra abituata a concedere molto dalla cintola in giù.

Ipotizzando qualcosa di simile ad un festival del gol, la Vecchia Signora può far leva su diverse frecce potenzialmente letali con cui incanalare la sfida lungo i binari più congeniali alle proprie caratteristiche. In questo senso, occhio a Francisco Conceicao.

Assolutamente in crescita nelle ultime uscite ufficiali, il portoghese ha sfiorato il gol con una certa regolarità nelle ultime uscite, vedendosi annullare un gol ad Udine tra molte proteste. L’ala lusitana ha la grande chance di rifarsi questa sera: un suo gol non è affatto da escludere.

Con l’Over 1,5 tiri in porta plus di Yildiz che si configura come una sorta di passaggio più o meno obbligato, interessanti sono anche gli Over 0,5 di Thuram e McKennie, abituati a “buttarsi” dentro con una certa regolarità: i tredici tiri in porta del francese e le quattordici conclusioni nello specchio del texano servono un assist invitanti.

In attesa che il Sassuolo dirami l’undici titolare con cui sarà sciolto una volta per tutto il nodo relativo alle assenze dei neroverdi, ipotizzare almeno un tiro in porto di Berardi non è affatto utopistico. Si aspetti, però, la canonica ora prima del fischio d’inizio.

Conceicao marcatore plus; Yildiz Over 1,5 tiri in porta plus, McKennie, Berardi e Thuram Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 16,70 su Goldbet.