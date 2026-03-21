I pronostici di sabato 21 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

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I pronostici di sabato 21 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Due sconfitte devastanti negli scontri diretti con Lecce (2-1) e Fiorentina (1-4) rischiano di affossare definitivamente la Cremonese, da lunedì scorso diventata ufficialmente la terza candidata alla retrocessione in Serie B dopo Pisa e Verona, che sono già con un piede e mezzo in cadetteria. Contro la Viola i grigiorossi hanno incassato un altro ko, il quarto consecutivo, rimanendo al terzultimo posto, a -3 dal Lecce quartultimo.

I pronostici di sabato 21 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

L’effetto Giampaolo è l’unica vera incognita di un match in cui i numeri pendono inevitabilmente verso i ducali. La Cremonese ha la peggior difesa dell’ultimo mese (almeno 2 gol subiti a partita) e un blocco psicologico in trasferta che non ha eguali in Europa nel 2026. Il Parma, pur senza il faro Bernabé e il capitano Delprato, finora ha dimostrato grande cinismo: se passano in avanti, non si fanno più riprendere (zero punti persi da situazione di vantaggio in questo anno solare). La Cremonese passerà alla difesa a quattro e punterà sulla voglia di Vandeputte, ma scardinare il “Tardini” rasenta l’impresa. Cuesta vorrà riscattare la batosta di Torino e difficilmente perderà contro una squadra che non vince da dicembre.

A seguire ci saranno le probabili vittorie interne di Milan e Juventus rispettivamente contro Torino e Sassuolo.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi occhio a Nizza-PSG, Bayern Monaco-Union Berlino e Juventus-Sassuolo, almeno un gol per squadra probabile in Everton-Chelsea, Cesena-Catanzaro e Brighton-Liverpool.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Wolfsburg-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

  • MILAN (in Milan-Torino, Serie A, ore 18:00)
  • BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Amburgo, Bundesliga, ore 18:30)
  • HULL CITY (in Hull City-Sheffield Wednesday, Championship, ore 16:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Nizza-PSG, Ligue 1, ore 21:05
  • Bayern Monaco-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30
  • Juventus-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Everton-Chelsea, Premier League, ore 18:30
  • Cesena-Catanzaro, Serie B, ore 15:00
  • Brighton-Liverpool, Premier League, ore 13:30
Comparazione quota totale (gol + over): 11.88 GOLDBET ; 14.24 SPORTBET; 11.88 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Parma-Cremonese, Serie A, ore 15:00

 

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