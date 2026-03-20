Pronostico Monza-Venezia: c’è solo una certezza

Monza-Venezia è una partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Venezia primo con 67 punti, Monza secondo con 64. Insomma, il meglio del meglio, una partita che potrebbe decidere la corsa alla promozione. Due squadre che meriterebbero di tornare nella massima serie ma che sanno benissimo che il Frosinone e il Palermo non molleranno fin quando la matematica non li condannerà.

Una partita da tripla, senza dubbio. Sia per il cammino interno del Monza – cinque vittorie di fila – sia per quello esterno del Venezia – sette utili di fila con cinque vittorie – che cercherà di non perdere. La truppa di Stroppa ha pure la possibilità di giocare per il doppio risultato (un pareggio sarebbe ben accetto su un campo complicato come quello di Monza) e quindi potrebbe anche optare per una partita conservativa, una di quelle che solo le grandi squadre riescono a fare. Ora, onestamente: noi non riusciamo ad analizzare realmente come potrebbe finire questa partita, ma una certezza per il nostro pronostico ce l’abbiamo.

Il Venezia ha il miglior attacco del campionato (63 gol fatti), il Monza invece è la difesa meno perforata (25 reti subite). Crediamo che in una gara nella quale il Monza debba attaccare perché sente l’occasione di potersi prendere la vetta, gli spazi che verranno lasciati saranno molti. E i veneti lì si potrebbero inserire. Detto questo, nel nostro pronostico vi diciamo come la vediamo.

Come vedere Monza-Venezia in diretta tv e in streaming

Monza-Venezia in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

La quota del GOL dal valore di 1,68 volte la posta è assolutamente da prendere secondo noi. Una sfida che il Monza cercherà di vincere e che il Venezia cercherà di non perdere. Di solito finisce anche X.

Le probabili formazioni di Monza-Venezia

MONZA (3-4-1-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Hernani; Petagna, Cutrone.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Lauberbach.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1