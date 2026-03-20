Pronostico Modena-Mantova: hanno ripreso il passo

Modena-Mantova è una partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

C’è stato un periodo della stagione nel quale il Modena non riusciva a vincere le partite in casa. E nemmeno a pareggiarle, a dire il vero. Una squadra che dopo un avvio di annata incredibile sembrava dovesse tornare in posti anonimi della classifica. Ma adesso le cose sono cambiate.

Due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite interne: la squadra di Sottil ha ripreso il passo giusto e adesso vuole tornare a blindare un posto nei playoff. Ci potrebbe riuscire senza particolari problemi, c’è da dirlo, perché nonostante arrivi un Mantova forte di una bella vittoria contro il Cesena nella sfida in mezzo alla settimana, non sembra avere la forza di piazzare un colpo importante in trasferta come potrebbe essere quello in Emilia.

Sono cinque, inoltre, le trasferte dei lombardi senza vittorie (tre le sconfitte). Un ruolino che ha sicuramente messo in difficoltà una squadra che comunque si ritrova fuori dalla zona playout. Ma che in trasferta come detto non rende bene. Insomma, si profila la seconda vittoria di fila per il Modena davanti al proprio pubblico.

Come vedere Modena-Mantova in diretta tv e in streaming

Modena-Mantova in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Modena è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Seconda in casa per il Modena di Sottil. Una squadra che con questi tre punti blinderà senza dubbio un posto nei playoff.

Le probabili formazioni di Modena-Mantova

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nielling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Gliozzi.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Kouda, Benaissa; Bragantini, Buso; Mancuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1