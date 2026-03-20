Pronostico Espanyol-Getafe: rinascita dopo 11 partite

Espanyol-Getafe è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Fino a poche settimane fa, per via di una prima parte di annata davvero importante, l’Espanyol era in piena zona Europa. Poi si sapeva che ci sarebbe stato un calo fisiologico, ma nessuno si aspettava potesse durare così tanto.

Sono undici le partite senza vittorie per i padroni di casa. Undici. Un numero incredibile. Adesso la classifica dice 37 punti a quattro lunghezze dalla zona Europa – che quindi è ancora nel mirino – e una situazione che non sembra avere soluzione. Almeno fino alla gara di sabato contro un Getafe che dal proprio canto – con 35 punti – sogna il sorpasso. Gli ospiti si sono tirati fuori dalle complicazioni della graduatoria facendo un cammino importante soprattutto fuori casa. Se togliamo l’ultima sconfitta contro l’Atletico Madrid dello scorso fine settimana, il Getafe veniva da quattro risultati utili lontani dalle mura amiche. Sì, è evidente ci sia stato un cambio di passo. Ma l’Espanyol, prima o poi, anche per via della legge dei grandi numeri, una partita la deve vincere. E il pubblico, che è rimasto amico nonostante il momento, potrebbe fare la differenza. Dopo tutto questo tempo senza nessuna soddisfazione è arrivata la situazione giusta per far tornare il sorriso.

Come vedere Espanyol-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Getafe, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.30 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Confermiamo che l’Espanyol possa riuscire a vincere questa partita. Ed è grandissima la quota del GOL che supera le due volte la posta. Si deve provare anche questo.

Le probabili formazioni di Espanyol-Getafe

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Dolan, Exposito, Terrats; K Garcia.

GETAFE (3-4-1-2): Soria; Dakonam, Duarte, Romero; Femenia, Milla, Arambarri, Iglesias; Martin; Satriano, Vazquez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1