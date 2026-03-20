Pronostico Cagliari-Napoli: dal 2009 neppure una sconfitta

Cagliari-Napoli è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Napoli ha sfruttato un tris di partite alla portata (Verona, Torino, Lecce) per infilare tre vittorie e staccare il gruppo di squadre che attualmente si stanno contendendo il quarto posto. I campioni d’Italia sono saliti a quota 59 punti e adesso sono più vicini al Milan secondo (rossoneri a +1) che alla Juventus quinta, addirittura a -6. La qualificazione alla prossima Champions League, a questo punto, sembra essere in cassaforte. Anzi, c’è chi ha persino ipotizzato una possibile rimonta scudetto dopo il successo al “Maradona” contro il Lecce (2-1), ma per riacciuffare l’Inter capolista, in questo momento a +9, servirebbe un miracolo sportivo.

Gli azzurri, in ogni caso, non possono rilassarsi più di tanto, se consideriamo che mancano ancora nove partite alla fine del torneo. E Antonio Conte lo sa bene: nella trasferta di Cagliari l’obiettivo è vincere per allungare la striscia vincere, mettere pressione alle due milanesi e scavalcare – almeno per una notte – il Diavolo in classifica.

Il Napoli cercherà di approfittare del periodo di appannamento dei sardi, a secco di vittorie ormai dallo scorso gennaio. Nell’ultimo mese e mezzo la squadra di Fabio Pisacane dà l’impressione di aver perso qualche motivazione, pensando di aver raggiunto la salvezza con largo anticipo. In sei partite il Cagliari ha racimolato solo due punti, frutto dei pareggi con Lazio e Parma. L’attacco ha smesso improvvisamente di segnare: nello stesso parziale i rossoblù hanno realizzato a malapena tre gol, mai più di due nella stessa partita. Il margine di vantaggio sulla terzultima è sempre di sei lunghezze ma proseguire con questa media fino a fine stagione potrebbe essere rischioso: la società lo ha capito ed è per questo che dopo la clamorosa sconfitta patita a Pisa (3-1) contro l’ultima in classifica (che non vinceva da novembre) ha deciso di mandare tutti in ritiro.

Pisacane contro il Napoli non avrà Obert, squalificato, ma sulla trequarti è tornato arruolabile Esposito. Dietro è in dubbio la presenza di Mina, uscito anzitempo a Pisa per via di un problema muscolare. Dall’altro lato, l’infermeria sta iniziando a svuotarsi: Conte ha ormai recuperato sia McTominay che De Bruyne, entrambi subentrati contro il Lecce. Niente da fare invece per Lobotka, Neres, Juan Jesus, Rrahmani, Vergara e Di Lorenzo. Alle spalle di Hojlund rivedremo la coppia Elmas-Alisson Santos.

Come vedere Cagliari-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Napoli, in programma venerdì alle 18:30 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Napoli ha ritrovato la marcia da schiacciasassi anche grazie al recupero di pezzi da novanta come De Bruyne e McTominay, pronti a innescare Hojlund. Tuttavia, Conte deve fare i conti con un’infermeria ancora affollata in difesa (out Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus) e una statistica inquietante: gli azzurri subiscono gol da 11 partite. Il Cagliari, pur essendo in un momento nero, giocherà con la rabbia del ritiro e cercherà di sfruttare le assenze dei titolari della retroguardia partenopea. La tradizione però sorride al Napoli, che non perde a Cagliari dal lontano 2009. Ad ogni modo, la fame degli azzurri e la crisi del Cagliari pendono a favore degli ospiti. La fragilità difensiva di entrambe (il Cagliari non segna, ma il Napoli subisce sempre) suggerisce una gara con almeno 2 reti.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodriguez, Zappa; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kiliçsoy, Folorunsho.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2