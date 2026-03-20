I pronostici di venerdì 20 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 20 marzo, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori
In vista della sosta per le nazionali, la trentesima giornata di Serie A prevede ben due anticipi al venerdì. Nel primo in programma alle 18:30 il Napoli, tornato addirittura a sperare in una difficile ma non impossibile rimonta Scudetto, proverà ad approfittare del momento no del Cagliari preso a pallate dal Pisa addirittura in inferiorità numerica nella scorsa giornata di campionato.
Alle 20:45 atteso un altro risultato positivo per il Genoa di De Rossi, sempre più in crescita e quasi in salvo: contro l’Udinese perfettamente a metà classifica e rimasta priva di grandi obiettivi basterà evitare la sconfitta.
I pronostici sulle altre partite
Per quanto riguarda le partite da almeno tre gol complessivi, occhio a Lipsia-Hoffenheim, Bournemouth-Manchester United e Jong Ajax-Almere City. Promettono almeno un gol per squadra Jong PSV-Vitesse, Heracles-Excelsior e Villarreal-Real Sociedad.
Pronostici: la scelta del Veggente
• OVER 0.5 PRIMO TEMPO + OVER 1.5 SECONDO TEMPO in Lipsia-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30
Vincenti
- NAPOLI (in Cagliari-Napoli, Serie A, ore 18:30)
- GENOA O PAREGGIO (in Genoa-Udinese, Serie A, ore 20:45)
- LENS (in Lens-Angers, Ligue 1, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Lipsia-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30
- Bournemouth-Manchester United, Premier League, ore 21:00
- Jong Ajax-Almere City, Eerste Divisie, ore 20:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Jong PSV-Vitesse, Eerste Divisie, ore 20:00
- Heracles-Excelsior, Eredivisie, ore 20:00
- Villarreal-Real Sociedad, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 9.91 GOLDBET ; 11.09 SPORTBET; 9.91 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Sturm Graz-Salisburgo, Austria Bundesliga, ore 19:30
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