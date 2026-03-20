I pronostici del weekend (21-22 marzo): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, trentesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Juventus, Como, Atalanta, Barcellona e Borussia Dortmund.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Nizza-PSG, Barcellona-Rayo Vallecano, Feyenoord-Ajax, Bayern Monaco-Union Berlino e Telstar-PSV.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Brighton-Liverpool, Arsenal-Manchester City, Augsburg-Stoccarda, Real Madrid-Atletico Madrid e Lione-Monaco.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
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Maggiori informazioni sui bonus
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Como (in Como-Pisa, Serie A, domenica 12:30)
• Atalanta (in Atalanta-Verona, Serie A, domenica 15:00)
• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Amburgo, Bundesliga, sabato 18:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 52.99 GOLDBET ; 61.14 SPORTBET; 52.99 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Real Madrid-Atletico Madrid, Liga, domenica 21:00
• Lione-Monaco, Ligue 1, domenica 15:00
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