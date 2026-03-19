Pronostico Villarreal-Real Sociedad: in casa non sbagliano

Villarreal-Real Sociedad è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Blindare il quarto posto in classifica – sono undici i punti di vantaggio sul Betis – è il chiaro obiettivo del Villarreal, che ospita una Real Sociedad decisamente in ripresa e che sogna, assolutamente, la possibilità di rientrare nella zona Europa.

Ma difficilmente la squadra “gialla” sbaglia le partite in casa. C’è da dire che il periodo nero, nel quale anche alcuni match davanti al proprio pubblico sono stati complicati, da tre gare interne a questa parte il risultato è sempre lo stesso, vale a dire una vittoria importante che ha rimesso tutto a posto soprattutto per quanto riguarda ovviamente la classifica. Il Villarreal è sicuramente una delle squadre che ha fatto meglio nel corso di questa annata, una delle squadre che maggiormente ha sorpreso perché se lo scorso anno è comunque arrivata un’importante qualificazione alla Champions League, ripetersi non è mai cosa semplice. Ma questo club ci sta riuscendo alla grande.

La Real Sociedad, dal proprio canto, in trasferta alterna delle prestazioni importanti a delle gare meno belle. Tra le altre cose ha perso con tutte e tre le prime della classe quando ha giocato lontano dal proprio pubblico, una situazione che ci costringe quasi a dire che il Villarreal ha praticamente una sfida quasi in discesa. Sì, quasi. Non tutto nel calcio è pronosticabile.

Come vedere Villarreal-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Real Sociedad, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Villarreal vincente in una gara da almeno un gol per squadra. E quindi anche da almeno tre reti complessive. In casa ne sbagliano davvero poche.

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Sociedad

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Dituro; Petrot, Chust, Affengruber, Pedrosa; Cepeda, Febas, Aguado, Tete Morente; Andre Silva, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1