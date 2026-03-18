Pronostico Rakow-Fiorentina: c’è una costante nelle trasferte europee

Rakow-Fiorentina è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Fiorentina è ormai diventata una habitué di questa competizione ed è molto vicina a staccare il pass per i quarti di finale. Sarebbe la quarta volta di fila per una Viola alla quale basterà non perdere nella trasferta polacca di Sosnowiec – il Rakow non gioca nel proprio stadio, a Czestochowa, le partite casalinghe di Conference League – per tornare tra le prime otto e proseguire l’avventura continentale. Vantaggio non indifferente che la squadra di Paolo Vanoli si è assicurata una settimana fa al “Franchi”, battendo in rimonta la formazione di Lukasz Tomczyk (2-1), ribaltata nel recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Gudmundsson.

I gigliati ci sono riusciti nonostante Vanoli, dando priorità massima al campionato, abbia schierato un undici zeppo di riserve, senza titolari come Kean (ancora infortunato), Dodò, Gudmundsson e Fagioli. Non una prestazione esaltante da parte della Viola – soprattutto nel primo tempo – castigata poi a metà ripresa da una rete di Braut Brunes, il centravanti del Rakow che è anche cugino del ben più noto fromboliere della Norvegia e del Manchester City Haaland. Alla Fiorentina però è bastato premere un po’ di più sull’acceleratore e mettere sotto pressione i polacchi per aggiudicarsi il primo round. E ora, grazie al roboante successo di lunedì scorso nello scontro salvezza con la Cremonese, travolta 4-1 a domicilio, potrà affrontare questa insidiosa trasferta europea senza pensare al campionato e ad una classifica che continua a preoccupare malgrado i toscani siano volati a +4 sulla zona rossa.

I polacchi credono nella rimonta

Con questa Fiorentina, tuttavia, non si può dare nulla per scontato e l’equilibrio nelle quote dei bookies lo dimostra alla perfezione. Nel playoff di accesso agli ottavi contro un’altra polacca, lo Jagiellonia, i gigliati riuscirono nell’impresa di perdere addirittura 3-0 in casa nella partita di ritorno dopo aver vinto l’andata con lo stesso risultato e salvandosi poi soltanto nei tempi supplementari (2-4).

Anche perché il Rakow, con il supporto dei suoi tifosi – previsto il tutto esaurito nonostante si giochi in campo neutro – ci crede e farà di tutto per rendere le cose difficili ad una Fiorentina psicologicamente instabile e sempre molto fragile nella propria metà campo (nel 2026 la porta è rimasta inviolata soltanto in quattro occasioni). Nel fine settimana gli uomini di Tomczyk hanno perso 3-1 contro il Gornik restando a -4 dalla vetta, ma davanti al proprio pubblico hanno vinto 4 delle ultime 5 e non possono essere sottovalutati.

Vanoli darà di nuovo fiducia a Christensen tra i pali, mentre nel tridente offensivo potrebbero trovare spazio Harrison e Fazzini. Piccoli guiderà l’attacco dopo essersi sbloccato a Cremona con un gol da vero centravanti. Niente da fare per Kean, ancora out per il problema alla tibia.

Come vedere Rakow-Fiorentina in diretta tv e in streaming Rakow-Fiorentina è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec, in Polonia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.06 su Sportbet. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico La Fiorentina è una squadra dalle molte facce: capace di travolgere una diretta concorrente come la Cremonese in campionato, ma cronicamente fragile in difesa (appena quattro clean sheet nel 2026). Il Rakow ha vinto tutte e tre le gare interne di questa Conference e sa che i viola soffrono maledettamente i ritmi alti e le ripartenze. Considerando che nelle trasferte europee della Viola i gol non mancano praticamente mai – l’Over 2.5 è uscito 3 volte nelle ultime 4 – e che i polacchi segnano con regolarità scientifica nella competizione, aspettarsi una gara bloccata sarebbe un errore. Il Rakow spingerà forte fin dall’inizio per ribaltare l’andata e la difesa della Fiorentina difficilmente uscirà indenne. Attesi almeno tre gol complessivi. Le probabili formazioni di Rakow-Fiorentina RAKOW (3-4-2-1): Zych; Mosor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi Lopez, Braut Brunes; Makuch.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fabbian, Ndour, Mandragora; Harrison, Piccoli, Fazzini. POSSIBILE RISULTATO: 2-2