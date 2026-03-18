Pronostico Rakow-Fiorentina: c’è una costante nelle trasferte europee

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Rakow-Fiorentina è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Fiorentina è ormai diventata una habitué di questa competizione ed è molto vicina a staccare il pass per i quarti di finale. Sarebbe la quarta volta di fila per una Viola alla quale basterà non perdere nella trasferta polacca di Sosnowiec – il Rakow non gioca nel proprio stadio, a Czestochowa, le partite casalinghe di Conference League – per tornare tra le prime otto e proseguire l’avventura continentale. Vantaggio non indifferente che la squadra di Paolo Vanoli si è assicurata una settimana fa al “Franchi”, battendo in rimonta la formazione di Lukasz Tomczyk (2-1), ribaltata nel recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Gudmundsson.

Piccoli nella gara d'andata
Pronostico Rakow-Fiorentina: c’è una costante nelle trasferte europee (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I gigliati ci sono riusciti nonostante Vanoli, dando priorità massima al campionato, abbia schierato un undici zeppo di riserve, senza titolari come Kean (ancora infortunato), Dodò, Gudmundsson e Fagioli. Non una prestazione esaltante da parte della Viola – soprattutto nel primo tempo – castigata poi a metà ripresa da una rete di Braut Brunes, il centravanti del Rakow che è anche cugino del ben più noto fromboliere della Norvegia e del Manchester City Haaland. Alla Fiorentina però è bastato premere un po’ di più sull’acceleratore e mettere sotto pressione i polacchi per aggiudicarsi il primo round. E ora, grazie al roboante successo di lunedì scorso nello scontro salvezza con la Cremonese, travolta 4-1 a domicilio, potrà affrontare questa insidiosa trasferta europea senza pensare al campionato e ad una classifica che continua a preoccupare malgrado i toscani siano volati a +4 sulla zona rossa.

I polacchi credono nella rimonta

Con questa Fiorentina, tuttavia, non si può dare nulla per scontato e l’equilibrio nelle quote dei bookies lo dimostra alla perfezione. Nel playoff di accesso agli ottavi contro un’altra polacca, lo Jagiellonia, i gigliati riuscirono nell’impresa di perdere addirittura 3-0 in casa nella partita di ritorno dopo aver vinto l’andata con lo stesso risultato e salvandosi poi soltanto nei tempi supplementari (2-4).

Tomczyk
Pronostico Rakow-Fiorentina: c’è una costante nelle trasferte europee (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche perché il Rakow, con il supporto dei suoi tifosi – previsto il tutto esaurito nonostante si giochi in campo neutro – ci crede e farà di tutto per rendere le cose difficili ad una Fiorentina psicologicamente instabile e sempre molto fragile nella propria metà campo (nel 2026 la porta è rimasta inviolata soltanto in quattro occasioni). Nel fine settimana gli uomini di Tomczyk hanno perso 3-1 contro il Gornik restando a -4 dalla vetta, ma davanti al proprio pubblico hanno vinto 4 delle ultime 5 e non possono essere sottovalutati.

Vanoli darà di nuovo fiducia a Christensen tra i pali, mentre nel tridente offensivo potrebbero trovare spazio Harrison e Fazzini. Piccoli guiderà l’attacco dopo essersi sbloccato a Cremona con un gol da vero centravanti. Niente da fare per Kean, ancora out per il problema alla tibia.

Come vedere Rakow-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Rakow-Fiorentina è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec, in Polonia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La Fiorentina è una squadra dalle molte facce: capace di travolgere una diretta concorrente come la Cremonese in campionato, ma cronicamente fragile in difesa (appena quattro clean sheet nel 2026). Il Rakow ha vinto tutte e tre le gare interne di questa Conference e sa che i viola soffrono maledettamente i ritmi alti e le ripartenze. Considerando che nelle trasferte europee della Viola i gol non mancano praticamente mai – l’Over 2.5 è uscito 3 volte nelle ultime 4 – e che i polacchi segnano con regolarità scientifica nella competizione, aspettarsi una gara bloccata sarebbe un errore. Il Rakow spingerà forte fin dall’inizio per ribaltare l’andata e la difesa della Fiorentina difficilmente uscirà indenne. Attesi almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Rakow-Fiorentina

RAKOW (3-4-2-1): Zych; Mosor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi Lopez, Braut Brunes; Makuch.
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fabbian, Ndour, Mandragora; Harrison, Piccoli, Fazzini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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