Pronostico Lipsia-Hoffenheim: aggancio per la Champions

Lipsia-Hoffenheim è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Solamente tre punti dividono queste due squadre in classifica. L’Hoffenheim è terzo, quindi dentro un posto in Champions, il Lipsia è quinto, a sole tre lunghezze dalla massima competizione europea.

Si apre in questo modo il turno in terra tedesca, con una partita che mette davvero in palio qualcosa di importante. Dopo quattro risultati utili di fila, domenica scorsa, si è chiusa la striscia del Lipsia che è andato a perdere sul campo dello Stoccarda. Una sconfitta pesantissima, ma non è tutto perduto. L’occasione, nel turno precedente, l’ha persa sicuramente l’Hoffenheim che in casa contro un Wolfsburg molto lontano dalle zone che contano della classifica, non è andato oltre il pareggio. Inizia, o almeno questa è la sensazione, ad esserci molta pressione dentro la squadra ospite che da molto tempo non è abituata a giocare questo tipo di partite così importanti. Una situazione che il Lipsia venerdì sera potrebbe sfruttare.

Anche perché, e di scontri in mezzo ce ne sono stati parecchi, l’ultima vittoria ospite su questo campo risale al lontano 2018. Moltissimo tempo fa. Nel mezzo solamente sconfitte, tante, e un solo pareggio. Insomma, il fattore campo a quanto pare fa decisamente la differenza. E questo Lipsia, di nuovo in corsa per la Champions dopo un anno buio, lo vuole proprio sfruttare.

Come vedere Lipsia-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Hoffenheim è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 1.90 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.37 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Sul fatto che entrambe possano trovare la via della rete non pensiamo ci possano essere dubbi. Ma questa quota è bassa. Crediamo che sia da sfruttare, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, quella della vittoria del Lipsia.

Le probabili formazioni di Lipsia-Hoffenheim

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Gruda, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

HOFFENHEIM (4-1-4-1): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Avdullahu; Prass, Kramaric, Burger, Toure; Asllani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2