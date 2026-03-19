Pronostico Lipsia-Hoffenheim: aggancio per la Champions

di

Lipsia-Hoffenheim è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Solamente tre punti dividono queste due squadre in classifica. L’Hoffenheim è terzo, quindi dentro un posto in Champions, il Lipsia è quinto, a sole tre lunghezze dalla massima competizione europea.

Pronostico Lipsia-Hoffenheim
Pronostico Lipsia-Hoffenheim: aggancio per la Champions (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Si apre in questo modo il turno in terra tedesca, con una partita che mette davvero in palio qualcosa di importante. Dopo quattro risultati utili di fila, domenica scorsa, si è chiusa la striscia del Lipsia che è andato a perdere sul campo dello Stoccarda. Una sconfitta pesantissima, ma non è tutto perduto. L’occasione, nel turno precedente, l’ha persa sicuramente l’Hoffenheim che in casa contro un Wolfsburg molto lontano dalle zone che contano della classifica, non è andato oltre il pareggio. Inizia, o almeno questa è la sensazione, ad esserci molta pressione dentro la squadra ospite che da molto tempo non è abituata a giocare questo tipo di partite così importanti. Una situazione che il Lipsia venerdì sera potrebbe sfruttare.

Anche perché, e di scontri in mezzo ce ne sono stati parecchi, l’ultima vittoria ospite su questo campo risale al lontano 2018. Moltissimo tempo fa. Nel mezzo solamente sconfitte, tante, e un solo pareggio. Insomma, il fattore campo a quanto pare fa decisamente la differenza. E questo Lipsia, di nuovo in corsa per la Champions dopo un anno buio, lo vuole proprio sfruttare. 

Come vedere Lipsia-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Come vedere Lipsia-Hoffenheim
Come vedere Lipsia-Hoffenheim in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Lipsia-Hoffenheim è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 1.90 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.37 su Goldbet e Lottomatica.

  • Maggiori informazioni sui bonus
  • Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
  • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Sul fatto che entrambe possano trovare la via della rete non pensiamo ci possano essere dubbi. Ma questa quota è bassa. Crediamo che sia da sfruttare, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, quella della vittoria del Lipsia.

Le probabili formazioni di Lipsia-Hoffenheim

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Gruda, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.
HOFFENHEIM (4-1-4-1): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Avdullahu; Prass, Kramaric, Burger, Toure; Asllani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata