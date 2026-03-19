Pronostico AEK Atene-Celje: si abbassa un poco la media

AEK Atene-Celje è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Il quattro a zero in favore dell’AEK Atene nella sfida d’andata ha chiuso ogni tipo di discorso per questa partita. I greci hanno tutte e due i piedi nei quarti di finale di Conference League e non esiste nessuna possibilità che il Celje possa riuscire nell’impresa.

Magari si potrebbe abbassare un poco la media dei padroni di casa, che è davvero esaltante: parliamo di una squadra, infatti, che nelle tre partite del tabellone principale di questa manifestazione ha fatto registrare 4,33 gol a match. Crediamo che la media si possa abbassare, perché parliamo di una sfida che come detto non ha nulla da dire se non far timbrare, in maniera definitiva, il passaggio del turno ai greci. Che dopo questo turno, ovviamente, si candidano come una di quelle squadre che possono in qualche modo arrivare alla fine della stagione dentro questo torneo.

Non finirà in parità, mettiamolo in chiaro. Sì, perché ogni tanto questo il discorso è chiuso in anticipo un poco la tensione dentro la squadra che ha messo il lucchetto a tutto si abbassa. Non sarà questo il caso anche per un motivo specifico: le ultime 9 partite degli ospiti non sono mai finite con il segno X. Non sarà nemmeno questa la serata.

Come vedere AEK Atene-Celje in diretta tv e in streaming La sfida AEK Atene-Celje è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’AEK Atene è quotata 1.23 Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Altra vittoria dell’AEK. Altra affermazione senza rischiare nulla. Meno di 4 gol? Meno di 4 gol! Le probabili formazioni di AEK Atene-Celje AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Penrice, Moukoudi, Relvas, Pilios; Gacinovic, Pereyra, Marin, Koita; Zini, Varga.

CELJE (4-1-4-1): Leban; Nieto, Hrka, Karnicnik, Tutyskinas; Calusic; Avdyli, Daniel, Kvesic, Iosifov; Kucys. POSSIBILE RISULTATO: 3-0