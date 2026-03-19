Pronostici Europa League, la tripla marcatori a quota

Le dritte sui possibili marcatori delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: ecco tutte le dritte sul tavolo

Con i riflettori “italiani” inevitabilmente puntati sul confronto dell’Olimpico tra Roma e Bologna, gli ottavi di finale di Europa League entrano definitivamente nel vivo. Dopo l’1-1 dell’andata, felsinei e giallorossi si ritrovano ancora uno contro l’altro a distanza di una settimana dal match del Dall’Ara che ha comunque offerto non poche indicazioni.

Imprescindibile in questa fase della stagione, ad esempio, Malen è nuovamente pronto a caricarsi la squadra sulle spalle per provare a far saltare il banco. Non perfetta in diverse “scalate” all’indietro, la retroguardia di Italiano dovrebbe prestare il fianco ai movimenti fulminei dell’olandese, in grado di accendersi in un lampo.

Rigorista della squadra, dunque, Malen è uno dei principali candidati a mettere a segno almeno un gol impreziosendo con i fatti una prestazione che si preannuncia comunque corposa. In Aston Villa-Lione, invece, fari puntati su Morgan Rogers.

Tra i calciatori più propositivi della sua squadra in Premier League (con oltre settanta tiri provati), l’attaccante di Emery dovrebbe beneficiare della presenza fisica di Abraham, in grado di regalargli molti spazi grazie al solito lavoro sporco: Rogers e Cucho Hernandez per Real Betis-Panathinaikos sono due soluzioni da cogliere al balzo.

Rogers, Malen e Cucho Hernandez marcatori plus si trovano complessivamente a quota 15,12 su Goldbet.