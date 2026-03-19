I pronostici di giovedì 19 marzo: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 19 marzo, ci sono le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League
L’Aston Villa si rifugia nell’Europa League per dimenticare il momentaccio in campionato. Già, perché se in patria la squadra di Unai Emery sembra stia colando a picco – domenica scorsa, a Old Trafford contro una diretta concorrente come il Manchester United, è arrivata la terza sconfitta di fila – la coppa resta (per ora) una vera e propria isola felice. Nell’ottavo d’andata con il Lille è bastata una rete di Watkins (0-1) per uscire dalla Decathlon Arena con una vittoria tanto risicata quanto preziosa.
Il Lille non ha nulla da perdere ed arriva a Birmingham con il morale altissimo dopo il colpaccio di Rennes. Se i Villans giocheranno di nuovo una gara di pura attesa come all’andata, potrebbero rischiare qualcosa. Tuttavia, la statistica storica penalizza i francesi: solo 3 vittorie in 20 incroci contro squadre inglesi. La sensazione è che stavolta assisteremo ad una gara più movimentata. La difesa dell’Aston Villa non offre garanzie di clean sheet (nonostante lo 0-1 dell’andata sia stato un mezzo miracolo tattico), e il Lille deve per forza scoprirsi per rimontare. Ci aspettiamo una partita vivace dove entrambe andranno a segno.
I pronostici sulle altre partite
La Fiorentina è ormai diventata una habitué della Conference League ed è molto vicina a staccare il pass per i quarti di finale. Sarebbe la quarta volta di fila per una Viola alla quale basterà non perdere nella trasferta polacca di Sosnowiec – il Rakow non gioca nel proprio stadio, a Czestochowa, le partite casalinghe di Conference League – per tornare tra le prime otto e proseguire l’avventura continentale. Vantaggio non indifferente che la squadra di Paolo Vanoli si è assicurata una settimana fa al “Franchi”, battendo in rimonta la formazione di Lukasz Tomczyk (2-1), ribaltata nel recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Gudmundsson.
Il Rakow ha vinto tutte e tre le gare interne di questa Conference e sa che i viola soffrono maledettamente i ritmi alti e le ripartenze. Considerando che nelle trasferte europee della Viola i gol non mancano praticamente mai – l’Over 2.5 è uscito 3 volte nelle ultime 4 – e che i polacchi segnano con regolarità scientifica nella competizione, aspettarsi una gara bloccata sarebbe un errore. Il Rakow spingerà forte fin dall’inizio per ribaltare l’andata e la difesa della Fiorentina difficilmente uscirà indenne.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 1,5 in Betis-Panathinaikos, Europa League, ore 21:00
Vincenti
- MAINZ (in Mainz-Sigma Olomouc , Conference League, ore 18:45)
- CRYSTAL PALACE (in AEK Larnaca-Crystal Palace, Conference League, ore 18:45)
- FRIBURGO (in Friburgo-Genk, Europa League, ore 18:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- AEK Atene-Celje, Conference League, ore 18:45
- Shakhtar Donetsk-Lech Poznań, Conference League, ore 21:00
- Porto-Stoccarda, Europa League, ore 21:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Midtjylland-Nottingham Forest, Europa League, ore 18:45
- Sparta Praga-AZ, Conference League, ore 21:00
- Rakow-Fiorentina, Conference League, ore 18:45
Comparazione quota totale (gol + over): 21.05 GOLDBET ; 23.13 SPORTBET; 21.05 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Aston Villa-Lille, Europa League, ore 21:00
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