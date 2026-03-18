Pronostico Strasburgo-Rijeka: i sogni sono finiti

di

Strasburgo-Rijeka è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Non aveva mai raggiunto il Rijeka, nella sua storia, un traguardo così importante guardando una manifestazione europea. Per la formazione ospite è stato un sogno, ma i sogni purtroppo, sono destinati a finire ad un certo punto.

Pronostico Strasburgo-Rijeka
Pronostico Strasburgo-Rijeka: i sogni sono finiti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lo Strasburgo ha messo la qualificazione in cassaforte andando a vincere due a uno in trasferta giovedì scorso. Una prova di forza importante per la formazione francese che in questo momento sta attraversando uno dei momenti migliori della propria annata: parliamo infatti di una squadra che viene da sette risultati utili di fila in tutti i tornei e che in corsa, in Patria, anche per una qualificazione europea. Insomma, sta filando tutto alla grande proprio nel momento più importante della stagione, quando le partite hanno un peso specifico enorme.

Nonostante il due a uno dell’andata lascia comunque dormire sonni tranquilli, impossibile pensare ad una rimonta, l’obiettivo dei padroni di casa è quello di mettere al sicuro nel minor tempo possibile le cose senza rischiare di dare alito agli ospiti di pensare di poter completare una clamorosa rimonta. Quindi meglio chiudere i giochi subito e poi gestire. Potrebbe andare proprio in questo modo la partita.

Come vedere Strasburgo-Rijeka in diretta tv e in streaming

La sfida Strasburgo-Rijeka è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Strasburgo è quotata 1.35 Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica. 

  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Strasburgo vincente ma non solo, i padroni di casa per il discorso che vi abbiamo fatto prima vorrebbero chiudere il match nel minor tempo possibile. Quindi con una rete già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Rijeka

STRASBURGO (3-4-2-1): Penders; Doukoure, Hogsberg, Chilwell; Omobamidele, V. Barco, El Mourabet, Ouattara; Nanasi, Enciso; Panichelli.
RIJEKA (4-4-2): Zlomislic; Orec, Husic, Radeljic, Devetak; Petrovic, A. Barco, Dantas, Gojak; Adu-Adjei, Fruk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
Gestione cookie