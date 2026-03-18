Pronostico Strasburgo-Rijeka: i sogni sono finiti

Strasburgo-Rijeka è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Non aveva mai raggiunto il Rijeka, nella sua storia, un traguardo così importante guardando una manifestazione europea. Per la formazione ospite è stato un sogno, ma i sogni purtroppo, sono destinati a finire ad un certo punto.

Lo Strasburgo ha messo la qualificazione in cassaforte andando a vincere due a uno in trasferta giovedì scorso. Una prova di forza importante per la formazione francese che in questo momento sta attraversando uno dei momenti migliori della propria annata: parliamo infatti di una squadra che viene da sette risultati utili di fila in tutti i tornei e che in corsa, in Patria, anche per una qualificazione europea. Insomma, sta filando tutto alla grande proprio nel momento più importante della stagione, quando le partite hanno un peso specifico enorme.

Nonostante il due a uno dell’andata lascia comunque dormire sonni tranquilli, impossibile pensare ad una rimonta, l’obiettivo dei padroni di casa è quello di mettere al sicuro nel minor tempo possibile le cose senza rischiare di dare alito agli ospiti di pensare di poter completare una clamorosa rimonta. Quindi meglio chiudere i giochi subito e poi gestire. Potrebbe andare proprio in questo modo la partita.

Come vedere Strasburgo-Rijeka in diretta tv e in streaming La sfida Strasburgo-Rijeka è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dello Strasburgo è quotata 1.35 Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Strasburgo vincente ma non solo, i padroni di casa per il discorso che vi abbiamo fatto prima vorrebbero chiudere il match nel minor tempo possibile. Quindi con una rete già nel primo tempo. Le probabili formazioni di Strasburgo-Rijeka STRASBURGO (3-4-2-1): Penders; Doukoure, Hogsberg, Chilwell; Omobamidele, V. Barco, El Mourabet, Ouattara; Nanasi, Enciso; Panichelli.

RIJEKA (4-4-2): Zlomislic; Orec, Husic, Radeljic, Devetak; Petrovic, A. Barco, Dantas, Gojak; Adu-Adjei, Fruk. POSSIBILE RISULTATO: 2-0