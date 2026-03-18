Pronostico Sparta Praga-AZ Alkmaar: entrambe a segno e una avanti

Sparta Praga-AZ Alkmaar è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Da un lato c’è la voglia di una rimonta fattibile dopo il 2-1 dell’andata; dall’altro esiste la consapevolezza di poter riuscire a superare il turno. L’AZ in casa ha vinto contro lo Sparta Praga e adesso sogna la qualificazione. Ci sono ottime possibilità che questo possa riuscire.

Il fatto di poter giocare su due risultati su tre, per una squadra comunque esperta come quella ospite, è un buon vantaggio. Anche perché l’AZ, negli incroci che ha avuto fino al momento contro formazioni della Repubblica Ceca, non ha mai perso. Così come lo Sparta, d’altronde, almeno in casa, non è mai uscito sconfitto da partite contro formazioni olandesi. Insomma, le statistiche aiutano a dire una cosa. E quale?

All’andata abbiamo visto una partita che alla fine era realmente aperta a qualsiasi risultato. Ma l’AZ, come detto, ha dimostrato di avere qualcosa in più, di possedere anche sotto il profilo tecnico qualità maggiori. E siccome ci aspettiamo, comunque, una gara da almeno un gol per squadra (e su questo ci basiamo poi nel nostro pronostico) crediamo che il pareggio possa essere il risultato che potrebbe venire fuori realmente.

Come vedere Sparta Praga-AZ Alkmaar in diretta tv e in streaming La sfida Sparta Praga-AZ Alkmaar è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.25 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Gara da X. E da almeno un gol per squadra. E l’AZ in questo modo, grazie alla vittoria nella sfida della scorsa settimana, andrà avanti. Le probabili formazioni di Sparta Praga-AZ Alkmaar SPARTA PRAGA (3-4-3): Surovik; Uchenna, Sevinsky, Zeleny; Kaderabek, Karinen, Irving, Rynes; Mercado, Kuchta, Haraslin.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Djikstra, Goes, Penetra, Van Dujjl; Koopmeiners, Smit; Jensen, Mijans, Daal; Parrott. POSSIBILE RISULTATO: 2-2