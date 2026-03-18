Pronostico Rayo Vallecano-Samsunspor: non è tempo di impresa

Rayo Vallecano-Samsunspor è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

In vantaggio di due gol grazie al tre a uno rifilato in Turchia nella gara d’andata, il Rayo Vallecano – che ha pareggiato nel posticipo in Liga di lunedì sera contro il Levante – ha di fatto chiuso il discorso qualificazione contro i turchi del Samsunspor e deve gestire un risultato che lascia sereni in Spagna.

Quella della scorsa settimana, a mettere in evidenza quello che è un divario netto che crediamo non sia mai stato in discussione, è stato il primo incrocio tra queste due squadre. C’è un dato particolare che riguarda i padroni di casa: in cinque occasioni nel corso di questa Conference il Rayo ha segnato oltre il minuto 75, e da quel momento in poi non ha più subito una rete. Ora, noi onestamente non crediamo che il match possa prolungarsi senza nessuna rete fino a quel momento della partita, anzi siamo convinti che gli spagnoli metteranno le cose in chiaro prima. Ma qualora dovesse arrivare un gol proprio a ridosso di quei minuti, allora praticamente sarà impossibile per la formazione ospite riuscire a trovare la via del gol.

Al massimo uno, comunque, il Samsunspor ne potrebbe fare: perché nelle ultime sette partite giocate il Vallecano ha subito proprio al massimo una sola rete. Insomma, parliamo di una squadra che oggettivamente sta bene, che ha qualità maggiori, e che è assolutamente in grado di portare in porto il discorso qualificazione senza nessuno scossone.

Come vedere Rayo Vallecano-Samsunspor in diretta tv e in streaming La sfida Rayo Vallecano-Samsunspor è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Rayo Vallecano è quotata 1.65 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico La quota della vittoria dei padroni di casa è abbastanza alta per pensare di metterla così, secca, senza rischiare nessuna combo o pensare ad altro. Quindi sì, vittoria del Rayo e basta. Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Samsunspor RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Ciss, Valentin; de Frutos, Palazon, Garcia; Alemao.

SAMSUNSPOR (4-2-3-1): Kocuk; Yuksel, Borevkovic, Satka, Tomasson; Gonul, Makoumbou; Albak, Cift, Holse; Marius. POSSIBILE RISULTATO: 3-1