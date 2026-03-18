Pronostico Rayo Vallecano-Samsunspor: non è tempo di impresa

di

Rayo Vallecano-Samsunspor è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

In vantaggio di due gol grazie al tre a uno rifilato in Turchia nella gara d’andata, il Rayo Vallecano – che ha pareggiato nel posticipo in Liga di lunedì sera contro il Levante – ha di fatto chiuso il discorso qualificazione contro i turchi del Samsunspor e deve gestire un risultato che lascia sereni in Spagna.

Pronostico Rayo Vallecano-Samsunspor
Pronostico Rayo Vallecano-Samsunspor: non è tempo di impresa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quella della scorsa settimana, a mettere in evidenza quello che è un divario netto che crediamo non sia mai stato in discussione, è stato il primo incrocio tra queste due squadre. C’è un dato particolare che riguarda i padroni di casa: in cinque occasioni nel corso di questa Conference il Rayo ha segnato oltre il minuto 75, e da quel momento in poi non ha più subito una rete. Ora, noi onestamente non crediamo che il match possa prolungarsi senza nessuna rete fino a quel momento della partita, anzi siamo convinti che gli spagnoli metteranno le cose in chiaro prima. Ma qualora dovesse arrivare un gol proprio a ridosso di quei minuti, allora praticamente sarà impossibile per la formazione ospite riuscire a trovare la via del gol.

Al massimo uno, comunque, il Samsunspor ne potrebbe fare: perché nelle ultime sette partite giocate il Vallecano ha subito proprio al massimo una sola rete. Insomma, parliamo di una squadra che oggettivamente sta bene, che ha qualità maggiori, e che è assolutamente in grado di portare in porto il discorso qualificazione senza nessuno scossone.

Come vedere Rayo Vallecano-Samsunspor in diretta tv e in streaming

La sfida Rayo Vallecano-Samsunspor è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Rayo Vallecano è quotata 1.65 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica. 

  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La quota della vittoria dei padroni di casa è abbastanza alta per pensare di metterla così, secca, senza rischiare nessuna combo o pensare ad altro. Quindi sì, vittoria del Rayo e basta.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Samsunspor

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Ciss, Valentin; de Frutos, Palazon, Garcia; Alemao.
SAMSUNSPOR (4-2-3-1): Kocuk; Yuksel, Borevkovic, Satka, Tomasson; Gonul, Makoumbou; Albak, Cift, Holse; Marius.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
Gestione cookie