Pronostico Mainz-Sigma Olomouc: la storica prima sconfitta

Mainz-Sigma Olomouc è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Se quella della gara d’andata, per il Mainz, è stata la prima partita contro una formazione della Repubblica Ceca nella propria storia, per il Sigma Olomouc, invece, è stata la terza. E non ha mai perso.

Lo zero a zero è un risultato che ovviamente lascia aperto ogni discorso per quanto riguarda la qualificazione ai quarti di finale di questa manifestazione, ma il fatto che il Mainz sia riuscito ad uscire indenne da un campo comunque complicato, ci indica per forza che i tedeschi siano favoriti e che sono pronti, pure, a infliggere la prima storia sconfitta al Sigma contro squadra di questa nazione.

C’è un dato statistico assai importante che dovrebbe riuscire a premiare il Mainz alla fine di questo turno: solamente una volta in 12 occasioni, nelle partite giocate tra le mura amiche in manifestazione UEFA, i tedeschi hanno subito più di una rete. Non crediamo che l’attacco del Sigma abbia le qualità giuste per riuscire a interrompere questa striscia così importante. Crediamo, dall’altro canto, che una vittoria interna ci possa stare senza particolari problemi.

Come vedere Mainz-Sigma Olomouc in diretta tv e in streaming La sfida Mainz-Sigma Olomouc è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Mainz è quotata 1.33 Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico In una gara che dovrebbe vedere solamente la squadra di casa andare a segno, il Mainz si prenderà il passaggio del turno senza particolari problemi. Le probabili formazioni di Mainz-Sigma Olomouc MAINZ (3-5-2): Batz; Kohr, Posch, Potulski; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Tietz, Weiper.

SIGMA OLOMOUC (3-4-2-1): Koutny; Sylla, Maly, Slama; Hadas, Barath, Beran, Ghali; Sturm, Rusek; Kliment. POSSIBILE RISULTATO: 2-0