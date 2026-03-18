Pronostici Barcellona-Newcastle: marcatore e tiri in porta

Barcellona-Newcastle, i pronostici in chiave player building: le dritte da cerchiare subito in rosso

Di nuovo uno contro l’altra dopo il pareggio dell’andata, Barcellona e Newcastle sono pronti a darsi battaglia in una sfida che promette scintille. Sebbene i blaugrana partano con i favori del pronostico, infatti, i Magpies hanno tutte le carte in regola per provare a far saltare il banco e regalarsi una serata da urlo.

In ottica marcatori uno dei principali candidati a mettere la sua firma sul match è comunque Robert Lewandowski. Cecchino infallibile in questo tipo di partite, il centravanti polacco alza l’asticella della sua pericolosità quando è chiamato a giocare gare da dentro o fuori. La sua esperienza rappresenterà una chiave di volta importante dell’incontro cementandone la candidatura in ottica marcatori.

Con Fermin Lopez e Yamal che non dovrebbero avere particolari problemi a scagliare almeno due conclusioni nello specchio di porta avversario, occhio anche a Raphinha. Per il brasiliano, alla luce della sua predisposizione a trovare le imbucate vincenti per i compagni, è piuttosto interessante la quota “Assist o sostituto o ammonito plus”.

Chiudendo il cerchio, gli ospiti non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e proveranno a giocarsi le loro chances soprattutto in contropiede: sotto questo punto di vista l’Over 0,5 di Gordon può essere una garanzia.

Lewandowski marcatore plus; Yamal e Fermin Lopez Over 1,5 tiri in porta plus; Raphinha assist o ammonito plus e Gordon Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 16,86 su Goldbet.