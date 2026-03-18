I pronostici di mercoledì 18 marzo: Champions League, Serie B e non solo

I pronostici di mercoledì 18 marzo, si chiude il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Serie B e altri campionati

Il Barcellona ha il destino nelle proprie mani, ma non deve fidarsi. La statistica dice che i blaugrana passano il turno nell’80% dei casi dopo un 1-1 esterno, ma c’è un dato che tormenta Flick: la difesa non mantiene la porta inviolata da 12 gare consecutive in Champions. Con un Newcastle che ha ritrovato cinismo e che recupera Tonali a centrocampo, il rischio di subire almeno un gol è altissimo.

Il Barça in casa è una macchina da gol, tuttavia la fragilità difensiva suggerisce una gara aperta. La qualità tecnica del Barcellona ed il fattore campo dovrebbero prevalere, ma la tendenza dei catalani a subire almeno una rete a partita rende il segno Gol quasi una certezza in questa sfida.

I pronostici sulle altre partite

Se la partita dell’Atalanta dopo la sconfitta interna subita per 6-1 dal Bayern Monaco sarà praticamente un’amichevole, promette fuoco e fiamme la sfida tra Liverpool e Galatasaray. I Reds hanno perso all’andata, ma hanno una strada meno in salita della Juventus che nello scorso turno pur battendo Osimhen e compagni al ritorno fu eliminata per via dei tre gol di margine della sfida in Turchia.

Promette gol la sfida tra Tottenham e Atletico Madrid, ma gli Spurs in crisi nera nonostante il morale risollevato per il punto conquistato ad Anfield non sembrano in grado di mettere in difficoltà i Colchoneros.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 1,5 SECONDO TEMPO in Tottenham-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

FROSINONE (in Frosinone-Bari, Serie B, ore 19:00)

(in Frosinone-Bari, ore 19:00) BARCELLONA (in Barcellona-Newcastle, Champions League, ore 21:00)

(in Barcellona-Newcastle, ore 21:00) LIVERPOOL (in Liverpool-Galatasaray, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Newcastle, Champions League, ore 18:45

Champions League, ore 18:45 Bayern Monaco-Atalanta, Champions League, ore 21:00

Champions League, ore 21:00 Liverpool-Galatasaray, Champions League, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Southampton-Norwich , Championship, ore 20:45

, Championship, ore 20:45 Tottenham-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 6.29 GOLDBET ; 6.07 SPORTBET; 6.29 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Barcellona-Newcastle, Champions League, ore 21:00