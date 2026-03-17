Pronostico Pescara-Virtus Entella: si rientra definitivamente in corsa

Pescara-Entella è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Otto punti nelle ultime quattro partite. Il Pescara è tornato in corsa in maniera definitiva per la salvezza. Adesso i playout per gli abruzzesi, trascinati da Insigne che più passano le partite e più si mette in forma, sono distanti solamente cinque punti. E allo stesso margine ci sarebbe pure la salvezza diretta.

Le mancate vittorie dell’Entella – una squadra che nelle ultime sei ne ha perse quattro – hanno fatto di nuovo sprofondare i liguri nelle zone complicate della graduatoria. Adesso gli ospiti sarebbero ai playout e sanno benissimo di giocarsi una grossa fetta di stagione in questa partita. Ma in questo momento, il Pescara, sta troppo bene sia sotto l’aspetto mentale che sotto l’aspetto fisico e quindi ci sono ottime possibilità di una vittoria interna. Anche contro il SudTirol, gli abruzzesi, hanno fatto benissimo nonostante lo zero a zero: parliamo di una partita che ha visto il Pescara calciare 17 volte e gli XG davano 1,67 alla fine della sfida. Un assedio, in poche parole, che non è andato a buon fine per un pizzico di sfortuna ma anche per alcune scelte sbagliate nelle zone di campo che contavano. Contro l’Entella questa squadra dovrebbe riuscire a rifarsi.

Come vedere Pescara-Entella in diretta tv e in streaming

Pescara-Entella in programma mercoledì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Pescara è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Con una quota così alta, oltre due volte la posta, non possiamo non confermare che il Pescara possa riuscire a trovare questa vittoria. Sfida, tra le altre cose, pure da un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Pescara-Entella

PESCARA (4-3-1-2): Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Acampora; Insigne; Olzer, Di Nardo.

ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Bariti, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Cuppone, Debenedetti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1