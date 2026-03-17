Pronostico Palermo-Juve Stabia: decima di fila in casa

Palermo-Juve Stabia è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La legnata a Monza è stato un passo falso troppo brutto per essere vero. Il Palermo adesso è sei punti dalla promozione diretta in Serie A quando mancano nove giornate al termine della stagione. Inzaghi ci crede ancora, giustamente, anche se ha capito che il compito è davvero complicato.

I rosanero però in casa fino al momento hanno avuto un cammino netto con nove vittorie di fila. E la Juve Stabia non è che faccia così tanta paura nonostante stia dentro la zona playoff. Ma nessuno in Sicilia ha voglia di mollare la presa, nessuno ha intenzione di non provarci fino alla fine. Ma tutto passa appunto da questo turno in mezzo alla settimana sperando possano arrivare dei risultati positivi dagli altri campi. Non ci sentiamo proprio di non dare il Palermo vincente, nonostante il contraccolpo psicologico possa essere importante. Ma dentro i siciliani c’è davvero tantissima esperienza per evitare ulteriori problemi.

Come vedere Palermo-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

Palermo-Juve Stabia in programma martedì alle 19, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 2.05 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Palermo vincente. Nelle ultime uscite i rosanero hanno dimostrato, purtroppo per loro, di non avere la stessa qualità difensiva mostrata per una grossa fetta di stagione. Quindi ci aspettiamo anche una rete della Juve Stabia.

Le probabili formazioni di Palermo-Juve Stabia

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Diakité, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Pierobon, Burnete.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1