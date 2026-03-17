Pronostico Manchester City-Real Madrid: a caccia di una “remuntada” storica

Manchester City-Real Madrid è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per la terza stagione consecutiva il Real Madrid potrebbe spezzare il sogno Champions del Manchester City e del suo tecnico Pep Guardiola, vicinissimi a un’eliminazione destinata a fare molto rumore. I Cityzens una settimana fa sono crollati inopinatamente al “Bernabeu” sotto i colpi dei Blancos (3-0) e di Federico Valverde, autore di una tripletta ed indiscusso man of the match al termine di una prestazione strepitosa, che ha ricordato quelle di CR7 nelle notti europee madrilene (con la differenza che l’uruguaiano non è un attaccante e non gioca vicino alla porta come il portoghese).

Tutta la squadra di Alvaro Arbeloa, però, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo: senza gli infortunati Mbappé, Bellingham, Eder Militao, Rodrygo, Alaba, Dani Ceballos e Carreras, il Real Madrid è riuscito ugualmente (e contro ogni pronostico, vista la rosa rimaneggiatissima e il momento non proprio esaltante) ad impartire una sonora lezione ad Haaland e compagni. A dimostrazione del fatto che continui ad esistere un feeling incredibile tra le Merengues e questa competizione.

Tanta frustrazione invece per Guardiola, pesantemente criticato in patria per aver schierato una formazione che ha fatto storcere il naso a parecchi: non ha convinto la scelta di affidarsi all’ex Girona Savinho, alla sua seconda presenza da titolare in stagione, e di aver lasciato in panchina i vari Marmoush, Foden, Matheus Nunes e Cherki. Il City oltretutto sta facendo molta fatica in fase realizzativa: non è un caso che la media gol di Haaland sia calata vertiginosamente (4 reti nelle ultime 17 presenze).

Pep si gioca tanto

La batosta di Madrid ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni: i Cityzens nel weekend sono stati fermati 1-1 dal West Ham, club in lotta per non retrocedere, e si sono allontanati dalla vetta, scivolando a -9 dall’Arsenal, ormai lanciatissimo verso il titolo nonostante abbia giocato una gara in più. La roboante vittoria in Champions, al contrario, ha fatto bene al Real, a valanga sabato scorso sull’Elche, annichilito 4-1 al “Bernabeu”.

Arbeloa ha dunque risposto al Barcellona capolista impedendogli di andare in fuga: sono sempre 4 i punti che separano i blaugrana dai loro rivali più acerrimi. A Manchester l’allenatore dei Blancos dovrà nuovamente fare a meno di Mbappé e Bellingham, che salteranno pure il match di ritorno (qualche flebile speranza pare ce l’abbia il francese, anche se a Madrid c’è pessimismo). Dubbi sui recuperi di Raul Asencio e Alaba, mentre in attacco Arbeloa medita di adattare Arda Guler come falso nove, in mezzo a Brahim Diaz e Vinicius. Dall’altro lato, Guardiola non ha grossi problemi di infortuni: fuori causa solo Gvardiol e Lewis. Ci aspettiamo ad ogni modo diverse novità rispetto a Madrid: sugli esterni, in difesa, rivedremo probabilmente Matheus Nunes e Ait-Nouri, con O’Reilly che si sposterà a centrocampo di fianco a Rodri e Bernardo Silva. Nel tridente con Haaland i prescelti sembrano essere Semenyo e Cherki.

Come vedere Manchester City-Real Madrid in diretta tv e in streaming

Manchester City-Real Madrid è in programma martedì alle 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Man City è con le spalle al muro: il 3-0 incassato al “Bernabeu” per mano di uno spaziale Valverde è una ferita aperta che rischia di mandare in frantumi la stagione dei Cityzens, già scivolati a -9 dall’Arsenal in Premier. Dall’altra parte, il Real Madrid, nonostante un’infermeria che sembra un bollettino di guerra, ha dimostrato che il DNA europeo delle Merengues trascende i nomi in distinta.

Ci aspettiamo un City arrembante, ferito nell’orgoglio, che cercherà di schiacciare un Real Madrid privo di riferimenti offensivi puri. Storicamente, gli inglesi in casa contro le spagnole sono una sentenza (7 vittorie su 10), ma ribaltare tre gol a questo Real è un’impresa che rasenta l’impossibile. Secondo noi i Cityzens si aggiudicheranno il ritorno, spinti dal pubblico e dalla necessità di segnare subito, ma i Blancos hanno troppa esperienza per crollare totalmente. La quota dell’Over 2.5 è molto interessante perché Guardiola dovrà sbilanciarsi, prestando il fianco alle ripartenze madrilene.

Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Cherki.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Brahim Diaz, Guler, Vinicius Jr.

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POSSIBILE RISULTATO: 2-1