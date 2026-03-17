Pronostico Catanzaro-Modena: la miglior difesa nel bunker giallorosso

Catanzaro-Modena è una partita della trentunesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il turno infrasettimanale di Serie B regala una sfida molto interessante tra due squadre che quasi certamente dopo la regular season disputeranno i playoff, Catanzaro e Modena. In Calabria andrà dunque in scena un vibrante scontro diretto, con i Canarini sesti che tenteranno di ridurre il divario di 5 punti che ad oggi li separa dalle Aquile quinte.

Impresa complicata, visto che la squadra di Alberto Aquilani sta dimostrando di avere le carte in regola per poter insidiare Frosinone e Palermo, le due che precedono i giallorossi in classifica. Iemmello e compagni stanno vivendo un momento fantastico: sabato scorso a Padova si sono imposti 3-1 (doppietta del capitano, arrivato a 9 gol stagionali) facendo registrare la seconda vittoria di fila nonché l’ottavo risultato utile consecutivo.

Catanzaro praticamente imbattuto da gennaio e con sei successi nelle ultime 8. L’attacco continua ad essere il grande protagonista di questa cavalcata: in questa striscia le Aquile non hanno mai segnato meno di 2 reti, in compenso la porta di Pigliacelli non è mai rimasta inviolata negli ultimi cinque turni. Aquilani dovrà comunque evitare di sottovalutare un Modena che sembra aver superato il momento difficile: gli uomini di Andrea Sottil, dopo lo 0-0 nel derby emiliano-romagnolo con il Cesena, nello scorso fine settimana hanno travolto 3-0 lo Spezia (Gliozzi e doppietta di De Luca) tornando a flirtare con i tre punti e mettendo fine ad un digiuno che andava avanti da quasi un mese. Secondo clean sheet di fila per Sottil, che punta forte sulla difesa: è la meno battuta in assoluto con 24 gol incassati.

Come vedere Catanzaro-Modena in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Modena, in programma martedì alle 20:00 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Catanzaro e Modena anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

È la sfida tra la “furia” calabrese e la “pazienza” emiliana. Il Catanzaro in casa è un rullo compressore (ben trenta i punti conquistati al “Ceravolo”) e arriva da 8 risultati utili che hanno certificato la maturità del progetto Aquilani. Tuttavia, la difesa giallorossa ultimamente concede sempre qualcosa (almeno un gol incassato negli ultimi 5 turni), e il Modena di Sottil è tornato a blindare la porta con due clean sheet di fila. I Canarini sanno come inaridire le fonti di gioco avversarie e cercheranno di colpire in ripartenza con un De Luca ritrovato. Sarà fondamentale capire se la retroguardia meno battuta della B saprà arginare un Iemmello che vede la porta come pochi in questa categoria. Consigliamo il Gol: il Catanzaro in casa non sa non segnare, ma la sua propensione offensiva lascia varchi che il Modena, galvanizzato dal 3-0 allo Spezia, può sfruttare.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Modena

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Wiafe, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2